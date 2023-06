Prozess um Donauwörther Hepatitis-Skandal: Staatsanwalt fordert drei Jahre Haft

Nach der Infektion von mehr als 50 Patienten mit Hepatitis C im Donauwörther Krankenhaus steht das Urteil gegen den Arzt bevor. Heute haben die Plädoyers begonnen.

Nach dem Skandal um Hepatitis-C-Infektionen von zahlreichen Patienten einer Klinik in Donauwörth hat die Staatsanwaltschaft für einen Narkosearzt drei Jahre Gefängnis gefordert. Nach Überzeugung des Staatsanwalts hat der Mediziner 51 OP-Patienten des Krankenhauses durch mangelhafte Hygiene infiziert. Der Ankläger wertet dies als gefährliche Körperverletzung. Auch der Verteidiger sollte noch am Donnerstagnachmittag vor dem Landgericht Augsburg sein Plädoyer halten, das Urteil wird Ende Juni erwartet.

In den Jahren 2017 und 2018 gab es bei Patienten eine Häufung von Hepatitis-C-Fällen. Mehr als 1700 Frauen und Männer sollten sich testen lassen. Letztlich ergab sich, dass der selbst mit Hepatitis C infizierte Anästhesist bei Operationen seine Patienten angesteckt hat. Er war medikamentenabhängig und hatte regelmäßig Narkosemittel für sich selbst abgezweigt. Dabei soll er die für die Patienten vorgesehenen Opiate verunreinigt haben.

Angeklagter Arzt hat Hepatitis-Übertragung im Donauwörther Krankenhaus gestanden

Zu Beginn des Prozesses hatte der 63 Jahre alte Mediziner die Übertragung seiner Infektion an die Patienten eingeräumt. Der Mann wusste demnach damals allerdings selbst noch nicht, dass er Hepatitis C hat.

Hepatitis C ist eine Krankheit, die oftmals unentdeckt bleibt, allerdings auch schwerwiegende Spätfolgen haben kann. Laut der Deutschen Leberhilfe heilt die Infektion in 20 bis 50 Prozent der Fälle binnen eines halben Jahres von alleine aus. In den anderen Fällen werde die Leberentzündung chronisch und bleibe im Körper. Nach 20 bis 30 Jahren könnten dann bei einigen Betroffenen Zirrhose und Leberkrebs auftreten. "Durch neue Medikamente ist Hepatitis C jedoch heute fast immer heilbar", betont der Selbsthilfeverein. (dpa)

