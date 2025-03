Hammer-Attacke auf Ehefrau: Gezielt auf Arme und Beine

Es war eine Gewalttat, die im Landkreis Donau-Ries und darüber hinaus in dieser Form und Brutalität in den vergangenen Jahren einmalig sein dürfte. So einmalig, dass sich ein Untersuchungsrichter aus Augsburg, der täglich neue Fälle bis hin zu Tötungsdelikten auf den Tisch bekommt, auch nach über sieben Monaten genau an das Gespräch erinnert, das er im August mit dem Opfer führte. Damals war die Frau, die im April 2024 von ihrem Noch-Ehemann mit gezielten Hammerschlägen traktiert und schwer verletzt worden war, nach mehreren Operationen und einer Reha so weit hergestellt, dass sie der Richter zu den Vorkommnissen befragen konnte. Dies sei mit der heftigste Angriff gewesen, den er in seiner Funktion zu bearbeiten hatte, so der Richter, der nun im Prozess gegen den 36-Jährigen vor dem Landgericht Augsburg als Zeuge aussagt.

