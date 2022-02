Landkreis

vor 35 Min.

Corona: Donau-Ries-Kliniken heben Besuchsverbot auf

Plus Patienten der Donau-Ries-Kliniken dürfen ab der kommenden Woche endlich wieder Besuch empfangen. Diese Regelungen sind zu beachten.

Von Celine Theiss

In den Krankenhäusern im Landkreis wird in der kommenden Woche das Besuchsverbot aufgehoben. Das teilte das Kommunalunternehmen Donau-Ries-Kliniken und Seniorenheime am Donnerstag mit. Ab Montag dürfen demnach die Patientinnen und Patienten der Kliniken in Donauwörth, Nördlingen und Oettingen wieder Angehörige oder Freunde empfangen. Der Besuch ist jedoch streng geregelt.

