Landkreis

18:48 Uhr

Corona-Regeln: So laufen die Kontrollen im Landkreis Donau-Ries ab

2G - wie halten sich die Menschen im Landkreis an diese Regeln? Die Polizei und die Gewerbeaufsicht haben das kontrolliert.

Plus Im Donau-Ries-Kreis fanden vergangenes Wochenende mehrere Kontrollen statt. Landratsamt und Polizei überprüften, ob sich Betriebe an die Corona-Regeln halten.

Von Viktoria Gerg

Man ist vorbereitet im Gasthaus Straussen in Harburg. Zwar gab es diesen Winter keine Corona-Kontrolle, aber wenn das Gewerbeamt oder die Polizei kommen sollten, wäre das Inhaberehepaar Martin und Katrin Kilian vorbereitet. Mehrere Ordner voller Testnachweise stapeln sich im Büro des Wirtshauses, das auch ein Hotel ist. Die Inhaber stellen sicher, dass Mitarbeiter regelmäßig gegen Covid-19 getestet sind: "Alle müssen jeden Tag vor Arbeitsantritt unter Aufsicht einen Schnelltest machen", sagt Wirt Martin Kilian. Mehr Diskussionen verursachen hingegen, dass Gäste nun auch ihren Personalausweis vorzeigen müssen. All die neuen Regelungen immer im Blick zu haben, sei zwar anstrengend, "aber wir halten uns strickt an die Vorgaben".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen