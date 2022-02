Corona-Totimpfstoff Novavax ist bald im Donau-Ries-Kreis verfügbar

Es ist soweit: Der Totimpfstoff von Novavax wird noch im Februar für den Landkreis erhältlich sein. Wann er verimpft wird und wer davon als erstes profitiert.

Nach den mRNA- und Vektorimpfstoffen soll nun im Donau-Ries-Kreis der erste sogenannte Totimpfstoff gegen Covid-19, Novavax, verfügbar sein. Das bestätigt das Landratsamt Donau-Ries am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion. Es nennt die Woche vom 21. Februar als ersten Termin.

Pflege-Personal soll im Landkreis Donau-Ries zuerst Novavax erhalten

Prioritär sollen die Menschen mit dem neuen Vakzin geimpft werden, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen wären. Diese Entscheidung richtet sich nach dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz. Das bedeutet, dass von Ende Februar an Personal aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich die Möglichkeit hat, sich mit Nuvaxovid impfen zu lassen.

Während der Priorisierung soll der Impfstoff ausschließlich über die Impfzentren vergeben werden. Hierfür wird es laut Landratsamt Sonderimpftage in den Impfzentren in Donauwörth, Nördlingen und der Impfstelle in Wemding geben. Wann der Totimpfstoff für die Gesamtbevölkerung freigegeben wird, ist noch nicht absehbar. Das hänge von der Menge der Impfstoffdosen, der Nachfrage durch die Priorisierungsgruppe und dem Bayerischen Gesundheitsministerium ab, so das Amt. Für ganz Deutschland werden zunächst nur 1,4 Millionen Impfdosen ausgeliefert.