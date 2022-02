Landkreis

Der neue Dekan ist im Donau-Ries kein Unbekannter

Plus Frank Wagner wird neuer evangelischer Dekan in Donauwörth. Wer ist der Mann und was möchte er für die Kirche in und um Donauwörth erreichen?

Von Thomas Hilgendorf

Irgendwie ist es ein Zurückkommen für Frank Wagner, aber gleichzeitig auch eine Zäsur, ein völlig neuer Abschnitt im Leben. Und das in mehrfacher Hinsicht. Doch der Reihe nach. Seit gut einem halben Jahr hat das evangelische Dekanat Donauwörth keinen Chef, neudeutsch würde man dazu sagen keinen "Manager", für die entscheidenden Schaltstellen im Betrieb. Und das, obwohl viel ansteht in der hiesigen evangelischen Kirche in den kommenden Monaten und Jahren. Doch jetzt ist die Entscheidung getroffen, der Posten wieder besetzt. Und der Mann, der nun Johannes Heidecker beerbt, er hat durchaus Ambitionen.

