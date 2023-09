Landkreis Donau-Res

vor 37 Min.

Kreisheimatpfleger Dettweiler erklärt: Das macht ein Rieser Bauernhaus aus

Plus Früher wurde mit dem gebaut, was die Natur hergab. Im Ries wurde unter anderem Roggenstroh verwendet. Welche Fenster nicht selten vergittert waren.

Von Herbert Dettweiler Artikel anhören Shape

Jede Gegend hat „ihr“ Bauernhaus, denn die Topographie oder lokale klimatische Gegebenheiten einer Landschaft beeinflussten Lage und Struktur eines solchen Gebäudes. So hat der an landschaftlichen und klimatischen Varianten reichere Süden Deutschlands eine wesentlich größere Anzahl an Bauernhaustypen hervorgebracht als die einheitlichere norddeutsche Tiefebene. Allein Bayern zählt an die zwanzig Haustypen, angefangen bei den fränkischen Fachwerkbauten, über das Jurahaus im Altmühltal, den flach geneigten niederbayerischen Dreiseithof, das Haus im nördlichen Oberbayern mit seinem vorgezogenen „Greddach“ bis hin zum Allgäuerhaus im südlichen Schwaben.

Das Rieser Bauernhaus ist eine Variante zum „Nordschwabenhaus“, das mit seinem steilen, das Regenwasser schnell ableitenden Dach (früher strohgedeckt), dem gemauerten Ortgang und seiner typischen Giebelzier und seinen einheitlich gehaltenen kleinen, mit meist grünen Klappläden versehenen Sprossenfenstern die Dörfer prägte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen