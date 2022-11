Leseraktion der Donauwörther Zeitung: Das sind die Kürbiskönige 2022

Die Kürbiskönige und Kürbisköniginnen 2022 der Donauwörther Zeitung stehen fest. Die beiden jungen Gewinner kommen aus Bäumenheim.

Einen Tag vor Halloween lief bei der Donauwörther Zeitung der Maileingang voll. Denn wir suchten die Kürbiskönige und -königinnen aus der Region. Und pünktlich vor dem 31. Oktober kamen zahlreiche Mails mit Fotos der Schnitzkunst. Wie man Kürbiskönig oder -königin wird? Zeigen, wie kreativ man aus einem simplen Kürbis ein geschnitztes Kunstwerk macht, das vielen unseren Lesern gefällt.

30 Menschen aus der Region - vorwiegend Kinder und Jugendliche - haben sich an unserem kleinen Wettbewerb beteiligt. Von Kürbissen mit beliebten Comicfiguren bis zu klassischen Gruselgesichtern - es war viel vertreten. Manche schickten gleich ganze Kürbisfamilien. Wer sich die schönen Bilder noch mal in aller Ruhe ansehen will, kann das in unserer Bildergalerie im Internet tun.

30 Bilder Leserwettbewerb der Donauwörther Zeitung: Wählen Sie den Kürbiskönig 2022 Foto: AZ

Eine Woche lang konnten Leserinnen und Leser der Zeitung und unseres digitalen Angebotes ihre Stimme für ihren Favoriten abgeben. Genau 4690 Personen haben das getan. Und das Ergebnis ist eindeutig. Mit 1614 und damit 35 Prozent der Stimmen haben Liam, 3, und Noel Kampfinger, 6, aus Bäumenheim den Titel "Kürbiskönige 2022" errungen. Zusammen mit ihrer Mama Nadine haben sie fleißig für die Halloweenparty geschnitzt und insgesamt neun Gesichter gebastelt - lustige, gruselige und sogar zwei verschiedene Kürbissorten wurden genutzt.

Knapp 5000 Stimmen wurden abgegeben

Platz zwei geht an Rian Höck, 4 Jahre, aus Auchsesheim. Er hat ebenfalls gemeinsam mit seiner Mutter Angelina Kilian gebastelt. Das Kürbisgesicht begrüßte alle Besucher am Eingang seines Zuhauses. Platz drei belegt Maya Joachim aus Tapfheim. Die Zehnjährige schnitzte große und kleine Kürbisse - Gesichter, Katzen und eine Eule.

Ab Dienstag, 8. November, 9 Uhr können sich alle Gewinner eine kleine musikalische Überraschung abholen. Wir kontaktieren sie zudem per Mail. Es gibt jeweils die beliebte CD von Roger aus Kambodscha und Tom Palme mit dem Titel "Stark wie ein Löwe". Wer noch nicht genug hat von Halloween - oder besser, seine Kinder - kann sich übrigens auch kostenfrei die neuen Halloween-Mutmachlieder des Duos über die gängigen Streamingplattformen anhören. (fene)