Landkreis Donau-Ries

vor 46 Min.

1,6 Kilo Cannabis für die Gesundheit? Pärchen aus Nordendorf vor Gericht

Plus Bei einem Paar aus Nordendorf wurden 1,6 Kilogramm Cannabis in der Wohnung entdeckt. Wie das Gericht urteilt und was Hanfblütentee damit zu tun hat.

Von Celine Theiss

Am Mittwoch musste sich ein junges Paar aus Nordendorf vor dem Schöffengericht in Nördlingen verantworten. Grund dafür war eine Wohnungsdurchsuchung im März 2021. Dabei hatte die Polizei 1,6 Kilogramm Cannabis, Kleinstmengen LSD und Morphin sowie eine halbautomatische Schreckschusswaffe gefunden. Doch es stellte sich schnell heraus, dass das Cannabis überwiegend für den Eigenbedarf der Angeklagten gedacht war - die beiden sind nämlich Cannabispatienten.

