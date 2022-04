Landkreis Donau-Ries

vor 20 Min.

100 Ukrainer sollten nach Donauwörth kommen, aber nur vier waren im Bus

Plus Die Organisation der Flüchtlingshilfe gestaltet sich nicht einfach. In Donauwörth kamen am Mittwoch viel weniger Menschen an als geplant.

Von Thomas Hilgendorf

Es scheint sich im Falle der Neudegger Halle in Donauwörth zu wiederholen, was bereits vor wenigen Wochen an der gegenüberliegenden Stauferhalle zu beobachten war: Die Organisatoren der Flüchtlingshilfe im Landratsamt rechnen mit bis zu dreistelligen Flüchtlingszahlen, doch letzten Endes kommen nur wenige davon tatsächlich vor Ort an. So ist es nun auch am Mittwochnachmittag gewesen. 100 Geflüchtete aus den Kriegsgebieten in der Ukraine wurden den Mitarbeitern in der Kreisbehörde angekündigt. Diese reagierten schnell. Man machte sich sofort bereit, die komplette Infrastruktur zur Hallenbelegung in Gang zu setzen. Schon länger standen die Helfer in den Startlöchern, nachdem die Stauferhalle mit gut 110 Personen weithin ausgelastet ist.

