Zum Gedenktag am 15. Oktober findet eine Aktion statt, um auf die Situation verwaister Eltern hinzuweisen. Jeder kann dabei mitmachen.

Jedes Jahr im Oktober wird weltweit an die Sternernkinder erinnert. Der 15. Oktober gilt als internationaler Gedenktag für Mädchen und Buben, die vor, während oder nach kurz der Geburt verstorben sind. Um 19 Uhr Ortszeit werden zum Gedenken an sie Kerzen entzündet. Anna-Maria Böswald aus Tapfheim und ihr Team des Vereins "SternenEltern Schwaben" setzt sich seit Jahren für verwaiste Väter und Mütter ein und hilft ihnen, besser mit dem Schmerz und würdevoll mit dem Verlust umzugehen. Für heuer hat der Bundesverband Kindstod in Schwangerschaft und nach der Geburt (BVKSg) die Aktion "110.000 Kilometer für Sternenkinder" ins Leben gerufen, bei der symbolisch ein Kilometer für jedes in Deutschland verstorbene Sternenkind steht. In Deutschland sterben jedes Jahr 110.000 Kinder, eine Zahl, die auf den Statistiken des statistischen Bundesamtes basiert.

Allerdings werden nicht alle Kinder statistisch erfasst, und Schätzungen zufolge betrifft der Verlust eines Kindes jede dritte Schwangerschaft. Dieses Jahr hat sich der BVKSg dafür entschieden, diese offizielle Zahl zu verwenden, um auf die dringende Notwendigkeit hinzuweisen, eine genauere Erfassung vorzunehmen. SternenEltern Schwaben e.V. unterstützt diese wichtige Initiative und ruft dazu auf, auch im Süden Deutschlands an die Sternenkinder zu erinnern und ihre Existenz sichtbar zu machen.

Sterneneltern sollen künftig besser betreut werden, fordert eine Petition.

Der Bundesverband Kindstod in Schwangerschaft und nach der Geburt hat eine Petition gestartet, um die umfassende statistische Erfassung aller Fehlgeburten zu fordern. Diese Maßnahme soll in Zukunft eine verbesserte Betreuung der betroffenen Sterneneltern ermöglichen.

Der Verein "SternenEltern Schwaben" lädt dazu ein, diese bedeutenden Aktion zu unterstützen: Jeder kann sich bis zum 15. Oktober an der Initiative für Sternenkinder" beteiligen. Die Teilnahme ist unkompliziert: Ganz gleich, ob man spazieren geht, zur Arbeit pendelt, den Hund ausführt oder andere Aktivitäten unternimmt, bei denen man Kilometer zurücklegt - jeder kann mitmachen. Die gelaufenen Kilometer können täglich an den Verein SternenEltern Schwaben über WhatsApp 01603508647 gemeldet werden. Am 15. Oktober werden alle Kilometer zusammengezählt, und die Daten werden dem Bundesverband Kindstod in Schwangerschaft und nach der Geburt übermittelt. Unser Ziel ist es, die symbolischen 110.000 Kilometer für die Sternenkinder zu erreichen.

Die Initiative "110 Kilometer für Sternenkinder" erstreckt sich über ganz Deutschland, und "SternenEltern Schwaben" ruft dazu auf, in Bayern und im gesamten Süden ein gemeinsames Zeichen der Solidarität zu setzen. Jeder kann teilnehmen, nur motorisierte Fahrzeuge sind ausgeschlossen. Rollstuhlfahrten sind jedoch ausdrücklich eingeschlossen.

"Lassen Sie uns gemeinsam an die Kinder erinnern, die viel zu früh von uns gegangen sind, und uns für die dringend notwendige Erfassung und Betreuung starkmachen", appelliert Anna-Maria Böswald. (AZ)