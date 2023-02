115 Millionen Euro Kredite von Staatsbank fließen in Donau-Ries-Kreis

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im Vorjahr viel Geld in den Landkreis verliehen. Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange kritisiert die Regierung.

Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im vergangenen Jahr wegen der weltweiten politischen und wirtschaftlichen Krisen ein Rekordvolumen an Förderkrediten ausgegeben. Der Umfang der Darlehen der staatlichen Förderbank stieg 2022 um 56 Prozent auf 166,9 Milliarden Euro. Ein stattlicher Teil davon floss in den Donau-Ries-Kreis: 115,4 Millionen Euro. Diese Information der KfW hat Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange an die Presse weitergeleitet.

Die Anstalt habe 922 Förderanträgen zugestimmt. Damit bewege man sich "auf hohem Niveau", so Lange. Mit 499 Zusagen hätten dabei vor allem private Kundinnen und Kunden von den Angeboten der Förderbank profitiert - und zwar in den Bereichen „Wohnen und Leben“ sowie „Energieeffizienz und erneuerbare Energien“.

Abgeordneter Ulrich Lange fordert mehr Verlässlichkeit bei der staatlichen Unterstützung

Der Abgeordnete merkt dazu an: „Die Förderzahlen in unserem Landkreis belegen die weiterhin hohe Nachfrage nach energieeffizientem Bauen und Sanieren." Allerdings kritisiert der CSU-Vertreter, das Hin und Her der Bundesregierung bei der Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude im vergangenen Jahr habe zu einem großen Vertrauensverlust in der Bevölkerung in die staatliche Unterstützung geführt. Lange fordert: "Wir brauchen hier mehr Verlässlichkeit, auch in Anbetracht der aktuell unsicheren Lagen, der hohen Baukosten und Zinsen.“

Der größte Teil der Förderung der Energieeffizienz für private Haushalte wurde im Rahmen des BEG-Wohngebäudezuschusses ausgeschüttet. Hieraus entfielen 206 Zusagen mit einem Volumen von 27,4 Millionen Euro. Zudem sei beim Baukindergeld mit über 124 Zusagen und einem Zuschuss von 2,6 Millionen Euro eine hohe Nachfrage zu verzeichnen. Die Ampel-Regierung habe Ende 2022 diese Unterstützung für Familien jedoch wieder auslaufen lassen.

Unternehmen im Donau-Ries-Kreis erhalten fast 53 Millionen Euro an KfW-Krediten

Für die Unternehmen im Landkreis Donau-Ries machte die staatliche Förderbank 390 Zusagen mit einem Volumen von 52,9 Millionen Euro. Die größte Nachfrage hatte dabei mit 285 Zusagen und einem Volumen von 500.000 Euro der Zuschuss zur gewerblichen Ladeinfrastruktur, was laut Lange "zwar ein deutliches Zeichen dafür ist, dass unsere Unternehmen klar auf nachhaltige Mobilität setzen“, aber auch diese Förderung habe die Bundesregierung eingestellt. (AZ)