19 Prozent Mehrwertsteuer: Wie waren die ersten Wochen im Kreis Donau-Ries?

Seit sechs Wochen gilt in der Gastronomie in Deutschland der Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Wie geht es den Gastronomen im Kreis Donau-Ries damit?

Plus Seit sechs Wochen gilt wieder eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent in der Gastronomie. Haben sich die Befürchtungen der Wirte im Landkreis Donau-Ries bestätigt?

Von Lara Schmidler

Sechs Wochen ist das Jahr 2024 inzwischen alt. Ebenso lange gilt für die deutsche Gastronomie wieder eine Mehrwertsteuer von 19 Prozent statt der zuvor seit der Coronapandemie geltenden sieben Prozent. Zu Beginn des Jahres haben wir mit verschiedenen Gastronomen im Landkreis Donau-Ries gesprochen. Viele befürchteten, dass die Gäste aufgrund der erhöhten Preise ausbleiben würden, dass manche am Ende gar gezwungen sein würden, ihren Betrieb zu schließen. Wie ist die erste Bilanz nach sechs Wochen?

"Ein richtiges Feedback gibt es eigentlich noch nicht", sagt Josef Meyer, Kreisvorsitzender der Dehoga Bayern und Inhaber des Restaurants Meerfräulein in Wemding. Insgesamt könne man sagen, dass das allgemeine Verhalten der Leute so gewesen sei, wie man es in dieser Jahreszeit auch aus den vergangenen Jahren gewohnt sei. "Es ist eher eine ruhigere Phase, es gibt noch keine Außengastronomie, Radfahrer und Ausflügler sind noch nicht unterwegs, jetzt steht auch die Fastenzeit wieder an." Letztere sei in den vergangenen Jahren wieder spürbar moderner geworden. "Man bemerkt auf jeden Fall immer eine gewisse Zurückhaltung im Konsum."

