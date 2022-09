30 Jahre Naturwacht: Große Stützen für den Erhalt der heimischen Umwelt

Die Naturwacht Donau-Ries kann mittlerweile auf 30 Jahre zurückblicken. Die Ansätze zu Zeiten der Gründung sind heute vielleicht sogar aktueller denn je.

Alljährlich findet im September der Erfahrungsaustausch der Naturwächter, eine Zusammenkunft aller zwölf für den Landkreis Donau-Ries ehrenamtlich tätigen Naturwächter und Mitgliedern der Unteren Naturbehörde, statt. In diesem Jahr gab es dabei auch Grund zur Freude.

Denn die Naturwacht Donau-Ries konnte ihr 30-jähriges Bestehen feiern. Im Rahmen einer Exkursion im botanischen Obstlehrgarten in Wemding konnten die Mitglieder der Naturwacht einen Einblick über den Anbau heimischer Obstsorten gewinnen und ihr Fachwissen zur Hecken- und Baumpflege erweitern. Anschließend wurde im Rahmen einer Feierstunde im Gasthaus Zur Wallfahrt die Ehrungen der Gründungsmitglieder der Naturwacht vorgenommen. Landrat Stefan Rößle: „Dieses Jubiläum wäre ohne Menschen wie Sie nicht möglich. Durch Ihren Einsatz, Ihre Zuverlässigkeit und Ihrem enormen Durchhaltevermögen bilden Sie eine wesentliche Stütze für den Erhalt der heimischen Natur.“

In der Corona-Zeit waren im Donau-Ries-Kreis viele Menschen in der Natur unterwegs

Bereits im Jahr 1992 wurde im Landkreis erkannt, dass es für eine gute und zukunftsorientierte Arbeit im Naturschutz engagierte Menschen vor Ort braucht. Daher wurde, nachdem man sich auf Kreisebene zur Einrichtung einer Naturwacht entschlossen hatte, offiziell mit Richtlinie vom 23. März 1992 der Grundstein für die Naturwacht gelegt. Dass diese sich zu einem laut Pressemitteilung "echten Erfolgsmodell" entwickelt, war damals noch nicht absehbar. Die in der Richtlinie enthaltenen Aufgaben sind auch im Jahr 2022 immer noch zutreffend, vielleicht sind sie gar aktueller denn je.

So wurden in den vergangenen beiden Jahren aufgrund der Pandemie verstärkt die schönsten Flecken des Landkreises zur Erholung aufgesucht. In dieser Zeit waren auch die Naturwächter vor Ort gefordert, um Besucher auf den offiziellen Wegen zu halten, auf Schutzgebietsschilder hinzuweisen und auch die Hundehalter anzumahnen, den Hund an der Leine zu führen. Gerade in dieser Zeit wurden viele Aufklärungsgespräche geführt, um Verständnis für die Anforderungen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu wecken.

Zwei Gründungsmitglieder der Naturwacht geben den Staffelstab weiter

Alle hiesigen Naturwächter seien für die Kreisbehörde "ein äußerst wichtiger Baustein, um erfolgreich Naturschutz betreiben zu können". Vor allem durch die jahrelangen Gebietskenntnisse und Präsenz vor Ort können erste Lösungsansätze rasch und unkompliziert umgesetzt werden, so Thomas Fischer der Leiter der unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt.

Als Dank und Anerkennung für ihr 30-jähriges Wirken überreichte Landrat Rößle Heinrich Behringer (Monheim, Rögling, Tagmersheim), Herwig Kienberger (Oettingen, Auhausen, Megesheim), Ludwig Pfister (Kaisheim, Buchdorf, Daiting, Marxheim), Hilde Raul (Mertingen), Paul Strobl (Rain, Münster, Holzheim), Werner Schnell (Nördlingen, Reimlingen, Deiningen, Wechingen) eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Zwei Gründungsmitglieder haben sich entschlossen, den Staffelstab der Naturwacht weiterzugeben. Eine davon ist Hilde Raul, die in ihrer Heimatgemeinde Mertingen seit 1992 auch als Biberberaterin tätig war. Auch Heinrich Behringer verabschiedet sich in den Ruhestand. Seine Zuständigkeit beschränkte sich auf das Gebiet der Stadt Monheim sowie die Gemeinden Rögling und Tagmersheim. Nachdem auch einige Bewerbungen für die Naturwächterstellen bei der Unteren Naturschutzbehörde eingegangen sind, ist Rößle optimistisch, dass auch zukünftig die Naturwacht eine wesentliche Rolle in Sachen Naturschutz im Landkreis spielen wird. (AZ)