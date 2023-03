Das 49-Euro-Ticket sorgt im Landkreis Donau-Ries für Fragezeichen

Das Deutschlandticket soll zum 1. Mai gelten. Für den Busverkehr im Donau-Ries-Kreis sind nahezu alle Fragen noch offen. Wer zahlt und wie wird abgerechnet?

Zum 1. Mai soll das 49-Euro-Ticket bundesweit im öffentlichen Nahverkehr gelten. Ab 3. April kann die Fahrkarte im Internet beantragt und bestellt werden. Kurz nachdem der Bundesrechnungshof rechtliche Bedenken zur geplanten Finanzierung geäußert hat, hält auch Landrat Stefan Rößle nicht mit der Kritik an dem günstigen Nahverkehrsticket für ganz Deutschland hinter dem Berg. Denn am Wochenende hatte er 18 Mitglieder des Finanzausschusses des Deutschen Landkreistages zu Gast. Der Tenor von der Basis: Nach derzeitigem Stand wird das 49-Euro-Ticket zum Fiasko. So gut wie alles sei ungeklärt - vor allem die Frage, wie das Ticket intern überhaupt abgerechnet wird.

In einem sind sich alle einig. Für die Fahrgäste ist ein 49-Euro-Ticket ein attraktives Angebot. Vermutlich werden mehr Menschen mit Bahn oder Bus fahren. Doch das bundesweit gültige Ticket schlägt vor Ort auf harte Realität. "Mir fehlt schlicht die Fantasie, wie das überhaupt klappen soll", sagt Jürgen Kunofsky, Fachbereichsleiter für den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der Region. Um diese Aussage zu verstehen, macht er gerne eine Beispielrechnung auf.

Im Landratsamt Donau-Ries gibt es noch keine Information, wie das 49-Euro-Ticket umgesetzt werden soll

Ein Schüler fährt für 90 Euro im Monat mit dem Bus. Mit dem 49-Euro-Ticket kommt er viel günstiger weg und steigt um. Die Mehrkosten müsste er ersetzt bekommen und auch das Busunternehmen, das ja bisher die 90 Euro verdient hat, braucht einen finanziellen Ausgleich. "Wie das abgerechnet werden soll, ist bisher komplett ungeklärt", sagt Kunofsky.

So wie beim 9-Euro-Ticket kann es nicht laufen. Damals hatte man nicht pro Fahrgast ausgeglichen, sondern die Mindereinnahmen durch das Sonderticket mit Ausgleichszahlungen für die Corona-Zeit kombiniert. Die Unternehmen haben ihre Ticketeinnahmen aus dem Jahr 2019 angegeben. Diese wurden dann mit denen aus 2022 verglichen, inklusive theoretischer Tariferhöhung. "Den Fehlbetrag haben wir an die Busunternehmen überwiesen, dieser hat es dann wiederum mit dem Kunden abgerechnet", erklärt Kunofsky. Das Landratsamt erhielt die Beträge wiederum vom Freistaat.

Jetzt aber sei schon klar, dass es keinen Corona-Ausgleich mehr geben wird. Weil das 49-Euro-Ticket auch dauerhaft angeboten werden soll, brauche es eine saubere rechtliche Lösung. Zwar hatten sich Bund und Länder Anfang Dezember darauf geeinigt, die Finanzierung gemeinsam zu schultern. Doch wie ein bundesweit gültiges Ticket in einem kleinteilig organisierten ÖPNV gelten und abgerechnet werden soll, ist laut Kunofsky bisher nicht kommuniziert.

Die Frage sei auch, wie überhaupt festgestellt werden soll, welches Verkehrsunternehmen oder welcher Dienstleister wirklich Einbußen hat. Der Kunde kaufe das Ticket digital, fahre aber beispielsweise mit dem Bus von Kaisheim nach Donauwörth und dann weiter mit der Bahn nach Augsburg. Dort nutze er vielleicht noch die Straßenbahn. Bisher hätte der Fahrgast für seine Reise drei Tickets gelöst, jetzt fährt er aber nur mit einem.

Das 49-Euro-Ticket soll an das beliebte 9-Euro-Ticket aus dem vergangenen Sommer anknüpfen. Foto: Moritz Frankenberg, dpa

Das alles sorge bei regionalen Busunternehmern, die ja praktisch den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis bilden, für Kopfschmerzen. "Da gibt es gerade richtig viel Unsicherheit und gar Existenzängste", weiß Kunofsky. Zudem fehle es der Ausstattung, denn auf dem Land verfüge kaum ein Busunternehmer über Lesegeräte, die QR-Codes scannen könnten. "Das war bisher ja auch nicht notwendig", sagt Kunofsky. Doch das 49-Euro-Ticket gibt es nur digital und irgendwie muss ja auch festgestellt werden, wer wo mit welchem Ticket gefahren ist.

Warum es nicht klappt, wie beim 9-Euro-Ticket abzurechnen

"Erhebliche Regelungsdefizite", nennt Landrat Stefan Rößle diese Zustände. Er ist nicht der einzige Landrat, der deutliche Worte findet. Auch sein Augsburger Kollege Martin Sailer, der zugleich AVV-Aufsichtsratsvorsitzender ist, hat massive Bedenken, sieht sogar ein Scheitern des Tickets. "Bisher gibt es nur Ankündigungen, keine Gesetze", macht er deutlich. Der AVV werde das Ticket nur anerkennen, wenn "der bevorstehende Ausgleich der dadurch entstehenden Mindereinnahmen durch den Bund und/oder den Freistaat sichergestellt ist." Ob das alles bis 1. Mai klappt, zweifelt er öffentlich an.

An diesem Donnerstag (16. März) soll das entsprechende Gesetz für das 49-Euro-Ticket vom Bundestag verabschiedet werden, abschließend beraten wird es dann am 31. März im Bundesrat. Schon im Vorfeld haben sich Bund und Länder darauf verständigt, zusammen drei Milliarden Euro aufzubringen, um die Verkehrsverbünde für die Löcher in der Kasse zu entschädigen, die durch das Deutschlandticket entstehen.

Doch selbst, wenn am Ende alles steht. Landrat Rößle und der Deutsche Landkreistag fordern nicht nur das dauerhafte Billig-Ticket zu finanzieren, sondern parallel massiv in den Nahverkehr zu investieren. (mit cli)