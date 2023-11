Aktion der Katholischen Jugend: 72 Stunden lang einfach mal Gutes tun

Für Jugendgruppen aus ganz Nordschwaben veranstaltet die Katholische Jugendstelle Donauwörth eine besondere Aktion. Worum es geht und wie man mitmachen kann.

Ein paar Jahre lang ging gar nichts, oder, etwas fairer ausgedrückt: kaum etwas. Während der Lockdowns der Corona-Pandemie war die Jugendarbeit auf ein Minimum beschränkt, viele Verbände und Gruppen brauchten Monate, um sich vom Stillstand zu erholen. Jetzt soll mit Gemeinschaftsprojekten das Miteinander der Jugend wieder stärker gefördert werden. Eine große Aktion ist beispielsweise das geplante 72-Stunden-Projekt des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), das sich an sämtliche Jugendgruppen - gleich ob katholisch oder nicht - in ganz Nordschwaben richtet.

Bernd Rochna und Marcus Kalusche ist die bevorstehende Aktion ein Herzensanliegen - weil in kurzer Zeit viel geschafft werden kann. Und all das gehe über den materiellen Nutzen hinaus: Es drehe sich um Gemeinschaftssinn, Erlebnisse, aber auch schlicht und ergreifend um Nächstenliebe, wie der Donauwörther Jugendpfarrer Rochna und der Harburger BDKJ-Vertreter und KJR-Vorstandsmitglied Kalusche erklären. Doch der Reihe nach.

Jugendgruppen aus den Kreisen Donau-Ries und Dillingen gefragt

Vom 18. bis 24. April 2024 sollen wieder zahlreiche Jugendgruppen unter dem Motto "Uns schickt der Himmel" bundesweit anpacken. Zum dritten Mal findet dann die 72-Stunden-Aktion statt, bei der gemeinnützige Projekte im Vordergrund stehen. Wie bereits 2019 wird es dann auch in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries die Möglichkeit geben, sich gruppenweise zu engagieren. Mitmachen, so Kalusche, können alle Jugendgruppen, egal ob Feuerwehr, Schützenjugend, Pfadfinder oder Ministranten. Zwingend katholisch sein müssten die Gruppen nicht.

Für die beiden Regionen wurde ein Koordinierungskreis ins Leben gerufen, der bei Fragen weiterhilft. Außerdem wird es noch ein Onlinetreffen am 14. Dezember geben, bei denen zur Aktion informiert wird. Den Zugangslink gibt es bei der Jugendstelle Donauwörth oder auf Instagram unter @kokreis_dlg_donauries.

Zuletzt hatten sich gut 400 Jugendliche beteiligt in Nordschwaben

Doch zur Kernfrage: Was darf alles gemacht werden? "Feste Regeln gibt es eigentlich nicht", erklärt Jugendpfarrer Rochna und ergänzt: "Es soll nachhaltig sein, nicht eigennützig - etwas auch für andere." Ob es sich dabei um ein soziales Projekt handelt, das innerhalb von 72 Stunden zu stemmen ist, oder ein ökologisches oder auch ein religiös-spirituelles - all das ist "erlaubt", beziehungsweise "erwünscht". Wichtig sei, so betont Kalusche, dass das Gemeinschaftsprojekt der jeweiligen Gruppen an jenen drei Tagen im April stattfindet. Wer keine Idee für ein eigenes Projekt habe, dem könne auch eines zugeteilt werden.

2019 lagen Insektenhotels hoch im Kurs. Außerdem wurden unter anderem ein Barfußpfad angelegt, die Außenanlagen eines Kindergartens erneuert und ein Erlebniswochenende zwischen Jung und Alt durchgeführt. Gut 400 Jugendliche aus Nordschwaben hatten sich damals an den ganz unterschiedlichen Aktionen beteiligt.

Zuletzt hatte das Projekt, wie Kalusche weiter erklärt, sehr große Wellen geschlagen. So groß, dass stellvertretend für alle Engagierten sogar ein Bambi an 100 motivierte Jugendliche überreicht wurde.

Info: Anmeldung (bis 24. Januar) und weitere Informationen für die Jugendgruppen gibt es bei der Katholischen Jugendstelle Donauwörth, die für die beiden Kreise Donau-Ries und Dillingen zuständig ist (Telefon 0906 70628-90). Zudem gibt es eigens die Internetseite www.72stunden.de