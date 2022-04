Achtung, Autofahrer: Bei Riedlingen an der B16 steht ein "Blitzanhänger"

An der Bundesstraße 16 zwischen Donauwörth und Tapfheim sollten Verkehrsteilnehmer über Ostern nicht zu sehr aufs Gas treten. Dort steht ein besonderer Blitzer.

Autofahrer und Biker aufgepasst: Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth stellt über die Osterfeiertage einen Geschwindigkeitsmesscontainer an der Bundesstraße 16 in Donauwörth auf Höhe der Einmündung zum Naherholungsgebiet Riedlingen (Posthof) auf, da aufgrund der Wetterlage zahlreiche Radfahrer und Fußgänger die Bundesstraße an dieser Örtlichkeit queren werden. An dieser Stelle liegt die zulässige Höchstgeschwindigkeit in beiden Fahrtrichtungen bei 60 Stundenkilometern.

Geschwindigkeitsmessungen an Sonntagnachmittagen an dieser Stellte im vergangenen Jahr haben überdurchschnittliche Beanstandungsquoten ergeben, wie die Gesetzeshüter mitteilen. Die Beschilderung im Zuge der B16 wurde daraufhin mit zusätzlichen Gefahrenzeichen ergänzt und der 60er-Bereich verlängert.

Bisherigen Blitzaktionen an der B16 bei Riedlingen: Viele waren zu schnell

Die VPI Donauwörth hofft, dass von dem deutlich sichtbar aufgestellten Geschwindigkeitsmesscontainer eine präventive Wirkung ausgehe. Der sogenannte Blitzanhänger, der von der VPI Augsburg ausgeliehen ist, wurde am Donnerstagnachmittag aufgestellt. Bisher kam es in der Region lediglich an der B2 bei Itzing zum Einsatz. (AZ)

Lesen Sie dazu auch