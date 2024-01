Ärztin: "Selbst das billigste Antibiotikum ist teurer als Globuli"

Plus Gesundheitsminister Karl Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen. Dr. Susanne Gabler, ehemalige Nördlinger Ärztin und Homöopathin, kann das nicht nachvollziehen.

Frau Gabler, wie unterscheidet sich Homöopathie von anderen Behandlungsmethoden?



Dr. Susanne Gabler: Homöopathie ist eine ganz eigene Methode. Die Mittel nennt man Arzneien und sie werden über ein ganz bestimmtes Vorgehen hergestellt. Dabei werden die Wirkstoffe zunächst zerrieben und dann potenziert. Auch die Anwendung ist besonders, es gibt Tropfen, Globuli oder Pülverchen.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach forderte, man solle sich auf Evidenzen der Wissenschaft verlassen – ist die Wirkung von Homöopathie nicht nachweisbar?



Gabler: Nachweisbar ist, dass Wasser Informationen aufnimmt. Beim Potenzieren wird die Ursubstanz, zum Beispiel Pulsatilla (Küchenschelle), in einem Wasser-Alkohol-Gemisch verschüttelt, wobei der Alkohol zur Haltbarkeit und das Wasser zur Aufnahme der Informationen dient. Je mehr man schüttelt, desto mehr Informationen nimmt das Wasser auf. Das lässt sich auch nachweisen, indem man die Wassertropfen untersucht. Wie aber der Körper auf diese Informationen reagiert, ist bis jetzt nicht wissenschaftlich nachgewiesen. Dass er reagiert, ist ein Erfahrungswert.