AfD-Politiker Striedl: "Gundremmingen schnellstmöglich reaktivieren"

Plus Der 43-jährige Metallbauer und Logistikmeister Markus Striedl aus Augsburg tritt bei der Landtagswahl für die AfD im Stimmkreis Donau-Ries an.

Warum sollen die Wähler im Stimmkreis Donau-Ries Ihnen Ihre Stimmen geben?



Markus Striedl: Als gelernter Stahlbauschlosser und Logistikmeister komme ich aus der Mitte der Gesellschaft, und bin kein Berufspolitiker. Seit 2018 vertrete ich die Bürger im Bezirkstag, und seit 2020 im Augsburger Stadtrat. Dies möchte ich nun im Landtag fortsetzen.

Was ist für Sie die Energieversorgung der Zukunft und warum?



Striedl: Bezahlbar muss sie sein, die Energie der Zukunft. Das gelingt nicht mit hochsubventionierter Solar- und Windenergie, sondern mit wirtschaftlichen Energieträgern wie Gas, Atom- und Wasserkraft.