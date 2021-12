Landkreis Donau-Ries

AfD sorgt im Donau-Rieser Kreistag für kleinen Schlagabtausch

Plus Die AfD im Donau-Rieser Kreistag verhält sich unauffällig. Doch in der jüngsten Sitzung kommt es zu einem Schlagabtausch, der Grundsätzliches in Frage stellt.

Von Barbara Wild

Der Donau-Rieser Kreisrat und Fraktionsvorsitzende der AfD im Bayerischen Landtag, Ulrich Singer, hat am Montag im Kreistag mit einem Redebeitrag für Verwunderung gesorgt. Eigentlich ging es um die Nachhaltigkeitsstrategie, die sich der Landkreis gibt. Doch Singer nutzte sein Statement, um den Kreisräten und Landrat Stefan Rößle seine Haltung zur Sozialpolitik und vor allem auch zum Thema Impfpflicht mitzuteilen.

