Aktion Maierle: Es winken tolle Preise

Schicken Sie uns Fotos von den schönsten Liebesbäumchen.

Ab 1. Mai schmücken sie wieder die Straßen und Grundstücke: die sogenannten Liebesmaien. Unsere Redaktion sucht auch heuer wieder die schönsten Bäumchen samt Liebeserklärung im Verbreitungsgebiet. Den Einsendern winken tolle Preise. Der Hauptgewinn ist eine Übernachtung mit Frühstück für zwei Personen in der Stelzenhütte des "Danubio Donau-Resoriums", gesponsort von Inhaber Michael Öhlhorn, plus vor Ort ein Dinner für zwei Personen im Wert von 70 Euro, das Armin Schnabel, der Wirt des "Goldenen Hirschen" spendiert. Für den zweiten und dritten Platz gibt es jeweils zwei Musical-Karten für Vorstellungen im Deutschen Theater München.

Einsendeschluss ist der 7. Mai

Und so geht es: Sie schicken ein Foto von sich, Ihrem Schatz und dem Bäumchen an die Redaktion. Das Bild sollte mindestens 1 MB groß und im Format eine jpg-Datei sein. Bitte schreiben Sie unbedingt dazu, wer auf dem Bild zu sehen ist, wie alt Sie sind, wie lange Sie schon ein Paar sind, woher Sie kommen, wo der Baum steht, wer beim Aufstellen geholfen hat und ob es das erste Maierle ist. Wichtig ist auch Ihre Kontaktadresse mit Telefonnummer. Die Bilder und Ihre Daten können Sie uns bis Sonntag, 7. Mai, zuschicken. Entweder per E-Mail an redaktion@donauwoerther-zeitung.de oder per Post an Donauwörther Zeitung, Heilig-Kreuz-Straße 14, 86609 Donauwörth. Stichwort: Maibaum. Nach Einsendeschluss werden wir alle Bäumchen in der Zeitung und im Internet veröffentlichen und dann können unsere Leserinnen und Leser abstimmen.

Selbstverständlich müssen alle Personen auf dem Bild einverstanden mit der Veröffentlichung sein. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Artikel 13 DSGVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz oder unter der Telefonnummer 0821/7772355. (AZ)

