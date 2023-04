Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" startet wieder

Die große Gesundheitsaktion von ADFC und AOK beginnt am 1. Mai im Landkreis Donau-Ries. Worum es geht – und was es zu gewinnen gibt.

Radfahren macht vielen Menschen Spaß, hält fit und schont die Umwelt. "All das sind gute Gründe, bei der Aktion 'Mit dem Rad zur Arbeit' mitzumachen“, betont Verena Stegmeier von der AOK im Donau-Ries. Die Gesundheitsaktion von AOK und ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club) startet am 1. Mai und läuft bis zum 31. August. Schon jetzt ist die Anmeldung online unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de möglich. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann man mit körperlicher Aktivität Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes vorbeugen. Dafür reichen etwa 30 Minuten moderate Bewegung pro Tag, idealerweise an drei bis vier Tagen in der Woche. "Am besten ist es, die Bewegung in den Alltag einzubauen, und dazu eignet sich das Radeln zur Arbeit besonders gut", so Steffen Reddel, Vorsitzender des ADFC Donau-Ries. Außerdem helfe das Radeln die Spritkosten zu sparen und CO₂ zu vermeiden.

Möglichst viele Kilometer mit dem Rad

Ziel der Radel-Aktion ist, in der Zeit von Mai bis Ende August mindestens an 20 Arbeitstagen in die Firma oder vom Homeoffice aus zu radeln. "Viele Menschen arbeiten mittlerweile zum Teil von zu Hause aus. Wir führen die Spielregeln aus den vergangenen Jahren daher fort, sodass auch Beschäftigte im Homeoffice teilnehmen können", so Verena Stegmeier. Wer keine Wegstrecke zur Arbeitsstelle zurücklegt, kann die geradelten Kilometer rund ums Homeoffice in den Online-Radkalender eintragen. "Pendlerinnen und Pendler können sich ebenfalls an der Aktion beteiligen, da auch das Radeln bis zum Bahnhof oder zum Pendlerparkplatz gewertet wird", erklärt Stegmeier weiter. Über 62.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in Bayern an der Gesundheitsinitiative beteiligt, aus dem Landkreis Donau-Ries nahmen 319 Berufstätige teil und radelten insgesamt 187.081 km.

Radtage online erfassen

Bis zum 18. September können die Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online eintragen. Über das Online-Portal sind jederzeit die persönlichen Leistungen datengeschützt für den Einzelnen abrufbar. "Das Online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle Übersicht zu den wichtigsten Vorhersagen für das Radel-wetter vor Ort", so Steffen Reddel. Die Radlerinnen und Radler können die voraussichtlichen Temperaturen für morgens, mittags und abends ablesen. Er selber sei bei fast jedem Wetter mit dem Rad unterwegs und habe im Aktionszeitraum 2022 etwa 1200 Kilometer zwischen seiner Wohnung in Donauwörth und seiner Arbeit in Möttingen zurückgelegt.

Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de pflegt, hat die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne der Aktionspartner, die alljährlich unter den Teilnehmenden verlost werden. Zu den Preisen gehören E-Bikes sowie praktisches Zubehör fürs Fahrrad. (AZ)

