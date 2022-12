Landkreis Donau-Ries

vor 49 Min.

Alarmtag 2022 im Landkreis Donau-Ries mit durchwachsener Bilanz

So hätte die Alarmierung auf dem Handy aussehen sollen: Doch am Alarmtag blieb bei vielen Menschen der Region das Handy still.

Plus Neue Technik sollte dafür sorgen, dass am Alarmtag jedermann aufgeschreckt wird. Doch rund um Donauwörth klappte es wohl weniger gut.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Niemand will, dass es so weit kommt. Doch wenn eine Katastrophe naht, dann muss es jeder wissen und reagieren können: eine Flut, ein Blackout oder ein Unwetter. Was auch immer das Szenario ist, dass es nötig macht, dass wirklich jeder in einer bestimmten Region oder sogar in ganz Deutschland davon erfahren soll – das Warnsystem muss und soll funktionieren. Doch beim Alarmtag am 8. Dezember hat es bei Weitem nicht so geklappt, wie gehofft. Vor allem das neue Warnsystem über den Mobilfunk aufs Handy hat in der Region schlecht funktioniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen