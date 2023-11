Alkohol und ein unerlaubtes Blitzerwarngerät haben Folgen für Autofahrer

Ein betrunkener Fahrer, mehrere Temposünder und drei Anzeigen: Polizeibeamte aus Donauwörth führen nächtliche Kontrollen durch.

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Tapfheim, Wemding und Wolferstadt mehrere Kontrollen durchgeführt. Laut Polizeibericht fand begleitend dazu an der innerörtlichen Bundesstraße 16 in Tapfheim eine Lasermessung mit Sofortanhaltung statt. Hier lagen die Geschwindigkeiten größtenteils im erlaubten Bereich.

Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde lag der Höchstwert eines Fahrers bei 68. In dem Auto des 32-Jährigen fanden die Beamten jedoch ein aktiviertes Gerät zur Warnung vor Geschwindigkeitskontrollen. Dieses wurde sichergestellt, und der Fahrer wurde angezeigt. Den Mann erwartet ein Bußgeld von etwa 75 Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister.

Alkoholisierte Fahrer im Kreis Donau-Ries erwartet ein Fahrverbot

Um 1.07 Uhr wurde auf der Wemdinger Straße in Wolferstadt ein 45-jähriger Autofahrer mit 0,64 Promille angehalten, und um 2.39 Uhr auf der Gustav-Rau-Straße ein 22-jähriger Pkw-Lenker mit 0,72 Promille. In beiden Fällen wurde ein Alkoholtest gemacht, und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Die Betroffenen erwartet ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, einen Punkteeintrag sowie ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)

