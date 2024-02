Buntes Faschingstreiben im Kreis Donau-Ries: Alle Fotos im Überblick

Die Faschingssaison neigt sich dem Ende zu – und es wird und wurde ausgiebig gefeiert im Landkreis Donau-Ries. Hier finden Sie unsere Bilderstrecken in der Übersicht.

Die Narren sind los in Neuburg und Umgebung. Seit Wochen jagt ein Ball den nächsten, auf Umzügen bekommen die Besucherinnen und Besucher bekommen kreative Kostüme und Wagen zu sehen. Hier finden Sie noch einmal alle Bildergalerien unserer Redaktion im Überblick.

So feiert Wemding den Fasching

Rekord-Faschingsumzug in Wemding: Über 1200 angemeldete Teilnehmer und Teilnehmerinnen und einige Tausend Zuschauer und Zuschauerinnen waren dabei:

132 Bilder Das sind die Bilder vom Gaudizug in Wemding Foto: Wolfgang Widemann

Mit viel Lokalkolorit, Witz, zauberhaftem Tanz und Ballgetümmel unterhält die Kolpingfamilie Wemding ihre Besucher:

68 Bilder Beim Kolpingball Wemding ist alles "im grünen Bereich". Hier sind die Bilder eines rauschenden Abends. Foto: Reinhold Seefried

Fasching in Bäumenheim: Die Bilder vom Nachtumzug

Riesen-Faschingsgaudi: 87 beleuchtete Wagen und Fußgruppen machten in Bäumenheim die Nacht zum Tage.

50 Bilder 10.000 Besucher beim Nachtumzug in Bäumenheim - hier sind die Bilder Foto: Helmut Bissinger

Die Prunksitzung der CCB Schlafmützen brachte einige Kindheitshelden zurück auf die Bühne. Hier sind die Bilder.

129 Bilder Die Prunksitzung der CCB Schlafmützen in Bäumenheim 2024 in Bildern Foto: Fabian Kapfer

Die Bäumenheimer Schlafmützen ließen es ordentlich in der Schmutterhalle krachen. Beim Prinzenball wurden die neuen Regenten präsentiert und es gab viele Aha-Momente.

78 Bilder So bunt feiern die Schlafmützen Bäumenheim ihren Prinzenball 2024 Foto: Harald Schülein

Faschingsumzug und Party am Rosenmontag: Der Fasching in Donauwörth

Am Rosenmontag wird in Donauwörth gefeiert. Mitten in der Reichsstraße ist eine Bühne aufgebaut, zahlreiche Garden, Prinzenpaare und Showtanz-Formationen begeistern die Zuschauerinnen und Zuschauer.

31 Bilder Tandlerfasching in Donauwörth: Party in der Reichsstraße Foto: Daniel Weigl und Helmut Bissinger

Bis in den späten Abend war die Reichsstraße in Donauwörth am Rosenmontag voller Menschen.

55 Bilder Tandlerfasching 2024: Das sind die Bilder des Abends Foto: Josef Heckl

Zum zweiten Mal kamen die Kinderregenten von vielen Faschingsvereinen aus der Region zusammen und führten ihre Tänze vor.

44 Bilder Das Kinderprinzenpaartreffen 2024 in Donauwörth: Hier gibt es alle Bilder Foto: Szilvia Izsó

Beim Prinzenpaartreffen in Donauwörth war wie immer viel geboten. Viele Paare zeigen ihr Können. Alle Fotos gibt es hier.

79 Bilder Galaabend der Prinzenpaare 2024: Das sind die Bilder aus Donauwörth Foto: Szilvia Izsó

Am Sonntag schlängelte sich der Faschingsumzug durch die Straßen Donauwörth. Hier gibt es Impressionen von dem närrischen Treiben.

68 Bilder So bunt und närrisch war der Faschingsumzug in Donauwörth 2024 Foto: Helmut Bissinger

Acht Faschingsvereine aus dem Kreis Donau-Ries und Umgebung kommen in Rain zusammen, um akrobatische Meisterleistungen zu zeigen.

39 Bilder Akrobatik und Tanzkunst: Das Nordschwäbische Gardetreffen 2024 in Bildern Foto: Adalbert Riehl, Matthias Wanke, Sonja Bückner

Viel "Lech Ahoi" beim Faschingsumzug in Oberndorf

Im Faschings-Endspurt gaben die Narren in Oberndorf noch einmal richtig Gas. Bombenstimmung bei Teilnehmern und Gästen.

42 Bilder Viel "Lech Ahoi" beim Faschingsumzug in Oberndorf – das sind die Bilder Foto: Barbara Würmseher

Klein aber fein: So schön war der Faschingsumzug in Hafenreut

An Faschingsdienstag steht für die Hafenreuter der Umzug im Mittelpunkt. Für die Bewohner ist es ein ganz spezieller Tag.

34 Bilder Klein aber fein: So schön war der Faschingsumzug in Hafenreut Foto: Nicolas Friese

Buntes Treiben: Die Faschingsbilder aus Genderkingen

Beim Genderkinger Gaudiwurm gab es tolle Themen, elegante Hoheiten und fantasievolle Maskerer zu sehen. Und auch die Afterparty hatte es in sich.

58 Bilder Närrisches Treiben in Genderkingen - hier sind die schönsten Fotos Foto: Jule Eibl

In Genderkingen ging es schon Mitte Januar rund: Beim Bunten Abend war einiges geboten.

81 Bilder Prinzenpaar und Gardentänze: Genderkinger Faschingsfreunde starten in die Saison Foto: Wolfgang Römer

Fasching in Holzheim: Die Fotos vom Bunten Abend

Beim Bunten Abend in Holzheim bebt die Halle. Der Verein lässt 22 närrische Jahre und alle Mottos Revue passieren.

89 Bilder Der Bunte Abend des TSC New Dancia: Hier gibt es die Bilder Foto: Harald Schülein

Die Faschingsbilder aus Huisheim

Ein rauschendes Fest war auch heuer wieder der beliebte Ball der Begegnung der Faschingsgesellschaft Blaumeisen Huisheim.

15 Bilder Gaudi, Feiern und Teilhabe beim "Ball der Begegnung" in Huisheim 2024 Foto: Andreas Lohmeir

Mit Showeinlagen der Spitzenklasse begeistern die Akteure auf der diesjährigen Prunksitzung in Huisheim. Besonders der Mitternachtsauftritt lässt die Halle beben.

91 Bilder Französischer Flair in Huisheim: Das ist die Prunksitzung in Bildern Foto: Harald Schülein

Fasching im Ries: So feiert Megesheim

99 Bilder Megesheimer Narren frotzeln über Politik und Gesellschaft: So schön war der Umzug Foto: Josef Heckl

Prunksitzung in Mertingen: Die schönsten Bilder

Bei der Prunksitzung in Mertingen kommen die Narren voll auf ihre Kosten. Das Motto lautete "Natur". Hier gibt es die besten Bilder der Faschingsgaudi.

40 Bilder Fasching: So spektakulär war die Prunksitzung in Mertingen Foto: Jule Eibl

Zum zweiten Mail veranstalteten die Mertinger Faschingsfreunde in der Turnhalle das Showtanztreffen. Elf Gastvereine aus der Region zeigten ebenfalls ihr Können.

206 Bilder Beim Showtanztreffen geht es rund: Hier gibt es die Bilder aus Mertingen Foto: Szilvia Izsó

Der Mertinger Faschingsumzug zog heuer so viele Menschen an wie wohl noch nie zuvor. Hier sind die Bilder.

77 Bilder Der Rekord-Gaudiwurm in Mertingen in Bildern Foto: Helmut Bissinger

Buntes Treiben in Monheim: Die Faschingsbilder

Die Prunksitzung der Galachia Monheim steht unter dem Thema „Unter und über dem Meer“. Hier gibt es die besten Bilder der närrischen Großveranstaltung.

24 Bilder Fasching: Große Show bei der Prunksitzung der Gailachia in Monheim Foto: Tanja Sonntag

Die Prinzenpaare und Garden der Faschingsgesellschaften aus der Region präsentieren sich beim Gardetreffen in Monheim.

222 Bilder Kindergardetreffen in Monheim: Das sind die Bilder des Abends Foto: Szilvia Izsó

Hunderte kamen am Lumpigen Donnerstag in der Monheimer Stadthalle zusammen und feierten friedlich zusammen. Alle Bilder gibt es hier.

12 Bilder So feierten die Monheimer den Lumpigen Donnerstag Foto: Koc, Kowalzik

Wilder Weiberfasching und mehr: Die besten Bilder aus Rain

Hunderte Akteure und Zaungäste tummeln sich beim Faschingsumzug in Rain. Bei bester Laune und Süßigkeitenregen ziehen die Narren durch die Innenstadt.

106 Bilder Buntes Treiben in Rain: Das sind alle Bilder des Tillywurms Foto: Adalbert Riehl

Am Lumpigen Donnerstag war die Rainer Innenstadt außer Rand und Band. Viele maskierte Gruppen waren unterwegs.

20 Bilder Tausende feierten Party: Das sind die Fotos des Weiberfaschings in Rain Foto: Barbara Würmseher

In Rain lassen die Garden staunen und die Wortbeiträge strapazieren die Lachmuskeln. Der Faschingsclub Rain nimmt sein Publikum mit in ein Tillynesien.

12 Bilder Fasching: So schön war der Bunte Abend in Rain 2024 Foto: Wolfgang Römer

Zu einem optischen und akustischen Feuerwerk geriet der Bunte Abend des FCR. Auch für die Lachmuskeln war einiges geboten.