Landkreis Donau-Ries

24.02.2023

Als die Straßen im Donau-Ries-Kreis richtig gefährlich waren

Plus Ein Blick in die Statistik der Polizei offenbart Schreckliches. Erst in den 1980er-Jahren ging die Zahl der tödlichen Verkehrsunfälle zurück.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der Feiertag Christi Himmelfahrt 1980 war wohl einer der schwärzesten Tage auf den Straßen der Region. Kurz vor Mitternacht kamen auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim zwei Autos von der Straße ab. Fünf junge Menschen starben, zwei erlitten schwere Verletzungen. "Alle verfügbaren" Helfer aus dem Donau-Ries-Kreis seien zur Unglücksstelle geeilt, berichtete damals unsere Zeitung. Was heute unvorstellbar ist: Ein Notarzt war nicht vor Ort. Als Grund wurde genannt: "Der kann in Nördlingen bisher nur tagsüber herbeigerufen werden." Was noch schlimmer ist: Es war lange nicht das einzige tödliche Unglück in jenem Jahr. Die Statistik weist für 1980 aus heutiger Sicht unglaubliche 53 Todesopfer aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen