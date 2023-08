Als René Weller Donauwörther Talenten das Boxen lehrte

Am Dienstagabend ist der einstige Profi-Boxer René Weller gestorben. Noch vor wenigen Jahren war er zu Gast in der Region - und das nicht zum ersten Mal.

Der Boxsport war seine große Leidenschaft. Mit dem Pforzheimer René Weller ist vor wenigen Tagen einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kampfsportler nach langer und schwerer Krankheit im Alter von 69 Jahren gestorben. Auch im Landkreis Donau-Ries hat Weller Spuren hinterlassen. Etwa 1992, als er bei einem Benefizspiel für die Deutsche Krebshilfe im Stauferpark als Teil einer Prominentenauswahl gegen eine Donau-Ries-Mannschaft auflief. Das Spiel endete 15:14 für die Promis, bei denen unter anderem die früheren Profifußballer Helmut Haller, Hans Ettmayer, Jürgen Grabowski und Lothar Emmerich, Eiskunstläufer Norbert Schramm oder Skifahrer Armin Bittner mitkickten. 1500 Zuschauer sahen das Spektakel.

Der damalige Profi-Boxer René Weller im November 1982. Foto: Jörg Schmitt, dpa

2014 wurde bei Weller Demenz diagnostiziert. Jedoch fand er ein Jahr später noch einmal den Weg in den Landkreis Donau-Ries. Diesmal jedoch nicht als Fußballer, sondern mit seiner Paradedisziplin im Gepäck, dem Boxen. Der neunmalige Deutsche Meister war zu Gast in einem Donauwörther Box-Club und gab dort jungen Athletinnen und Athleten Tipps. So übte er mit den jungen Sportlern etwa Abwehr- und Schlagtechniken ein.

"Es freut mich, so viele junge Talente zu sehen", sagte der damals 62-Jährige bei der Trainingsstunde auf Nachfrage unserer Redaktion. Er sehe schon nach wenigen Kampfszenen, ob ein Schüler es im Boxen weit bringen könne oder nicht: "Talent ist ganz wichtig, aber auch Mut. Die Angst, einen Schlag abzubekommen, muss komplett verschwinden. Psychologie ist deshalb ganz entscheidend."