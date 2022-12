Landkreis Donau-Ries

18:30 Uhr

Altenpflegerin aus Rain: "Wir haben keine Zeit mehr zu trösten"

Alexandra Heimerl ist seit 22 Jahren Altenpflegerin und derzeit Pflegedienstleiterin im gKU-Seniorenheim in Rain. Das System ist in ihren Augen am Anschlag.

Plus Das Thema Pflege sorgt in politischen Gremien stets für besorgte Gesichter. Doch Alexandra Heimerl aus Rain rüttelt die Kreisräte mit einer Brandrede auf.

Von Barbara Wild

Es ist ein schonungsloser Bericht, den Pflegedienstleiterin Alexandra Heimerl im Kreistag vorträgt. Überlastete und ausgebrannte Pflegekräfte, überbordende Bürokratie, Zeitdruck und Kontrolle durch übergeordnete Stellen - Heimerl macht aus ihrem Frust und ihrem Gefühl der Ohnmacht keinen Hehl. Die Kreisräte wirken betroffen, doch wirklich entgegnen kann der Altenpflegerin niemand etwas. Alle wissen um die Not und die akute Lage in der Pflege, die längst auch am Land angekommen ist. Heimerls Fazit: zu viele Aufgaben, zu wenig Kollegen und zu wenig Zeit für die alten Menschen.

