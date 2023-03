Am Montag wird an den Kliniken in Donauwörth und Nördlingen gestreikt

An den Krankenhäusern in Donauwörth und Nördlingen werden Beschäftigte am Montag streiken. Was das für die Patienten bedeutet.

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst wird am Montag auch die Donau-Ries Kliniken erreichen. Die Gewerkschaft Verdi hat nun auch die Beschäftigten in der Donau-Ries-Klinik in Donauwörth und am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen zum Streik aufgerufen. Laut Pressemitteilung aus dem gemeinsamen Kommunalunternehmen (gKU) sei aber sichergestellt, dass trotzdem alle Stationen in beiden Häusern besetzt sind. Die Notaufnahmen sind nicht von dem Arbeitskampf betroffen.

Nur Notfalloperationen am Stiftungskrankenhaus in Nördlingen

Dennoch wird es im Klinikbetrieb zu Einschränkungen kommen. Im Stiftungskrankenhaus Nördlingen wird es während des Streiks zudem keine zusätzlichen Operationen geben, Notfalloperationen finden statt.

Seit Mitte Februar ruft Verdi zu Arbeitsniederlegungen in ganz Deutschland auf, um Forderung nach Lohnerhöhungen durchzusetzen. Die zentrale Kundgebung der Gewerkschaft in der Region findet am Montag in Augsburg statt. Neben den beiden Donau-Ries Kliniken werden zahlreiche weitere Kliniken in Schwaben bestreikt. (AZ)