Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Amtsgericht hakt bei Impfskandal um Hausarzt den letzten Fall ab

Das Amtsgericht Nördlingen hat jetzt alle Verfahren abgearbeitet, die in einem Zusammenhang mit einem Hausarzt in Wemding standen.

Plus Ein Prozess gegen drei Personen, die mit dem Wemdinger Hausarzt zu tun hatten, bedeutet eine Art Schlussstrich - aber nur für einen Teil des Komplexes um Scheinimpfungen.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Es ist einer der größten Komplexe, den die Richter am Amtsgericht Nördlingen jemals abzuarbeiten hatten. Und dabei war es nur ein Teilbereich des Impfskandals, der sich 2021 in der Praxis eines Hausarztes in Wemding abspielte. Hundertfach täuschte der Mediziner Corona-Impfungen vor. Dies geschah mit und ohne Wissen der Personen, die Termine in seiner Praxis hatten. Das Urteil gegen den Hauptverantwortlichen steht weiterhin aus. Vor gut einem halben Jahr tauchte er vor dem Prozess, der vor dem Landgericht Augsburg stattfinden sollte, unter und wird mit Haftbefehl gesucht. Hingegen kann das Nördlinger Amtsgericht bei den Verfahren gegen die "Kunden", die mit dem Arzt gemeinsame Sache machten, nun Vollzug melden.

In dieser Woche ging es in Nördlingen dem Vernehmen nach wohl letztmals um den Vorwurf von Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz in Zusammenhang mit dem Wemdinger Hausarzt. Insgesamt, so schätzt das Gericht, dürften in etwa 80 Verfahren rund 100 Menschen betroffen gewesen sein. Sie stammen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern bis aus Nordrhein-Westfalen. Ein Teil akzeptierte die Strafbefehle, die das Amtsgericht verhängte. Andere legten Einspruch ein und es kam zu Prozessen. Die endeten in aller Regel mit saftigen Geldstrafen. Manche Verurteilte gingen in Berufung, scheiterten jedoch am Landgericht in Augsburg praktisch ausnahmslos bei dem Versuch, einen Freispruch oder eine mildere Strafe zu ergattern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen