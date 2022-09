An diesen Obstbäumen im Landkreis Donau-Ries darf gratis geerntet werden

Damit kein Obst dem Verfall preisgegeben ist, markieren Baumbesitzer im Landkreis Donau-Ries ihre Gehölze mit einem gelben Band. So funktioniert das Konzept.

Zu viele Äpfel am Baum? Keine Zeit zu ernten? Wer seine Obstbäume für jedermann zum Ernten freigeben möchte, kann das mit einer klaren Botschaft signalisieren: Einfach ein gelbes Band um den Stamm binden, dann weiß jeder: Hier darf gepflückt werden.

Erneut ruft die Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege dazu auf, sein Obst am Baum zu teilen. Die Idee: Es soll verhindert werden, dass große Mengen heimischen Obstes am Boden vergammeln. Regionale und heimische Früchte zu essen, sei ein aktiver Beitrag in Sachen Nachhaltigkeit. "Wie könnte es besser sein, wenn dieses selbst gepflückt und kostenlos ist?"

Online-Karte zeigt, wo gepflückt werden darf

Interessierte Pflücker können die Baumstandorte auf der Homepage des Landkreises finden. Wer seine eigenen Bäume zur Ernte freigeben möchte, bringt selbstständig gelbe Bänder an seinen Bäumen an. Das Band sollte witterungsbeständig sein, um die Erntesaison unbeschadet zu überstehen. Außerdem muss es so angebracht werden, dass es nicht fortgeweht werden kann.

Egal, ob Kommune oder private Person, jeder Besitzer kann seine eigenen Bäume zur Ernte an die Allgemeinheit freigeben. Damit die markierten Bäume auch gefunden werden können, werden diese der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege im Landratsamt gemeldet, um der Online-Karte hinzugefügt werden zu können. Geerntet werden darf natürlich nur von markierten Bäumen.

Rückfragen und Informationen gibt es unter 0906/74-255, 0906/74-6131, gartenbau@lra-donau-ries.de. (AZ)

