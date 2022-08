Angehende Schreiner aus der Region fertigen kreative Schreine

Das Berufsgrundschuljahr endet für 26 junge Menschen in Donauwörth mit der Präsentation der Projektarbeit. Es werden Preise vergeben.

Die 26 Schülerinnen und Schüler des Berufgrundschuljahrs Holztechnik haben an der Ludwig-Bölkow-Berufsschule Donauwörth im Rahmen einer unterhaltsamen Abschlussveranstaltung vor rund 50 Eltern und Ausbildern die Ergebnisse ihrer Projektarbeit vorgestellt. Direktor Gerhard Kilian sprach den sieben weiblichen und 19 männlichen Absolventen seine Anerkennung für die erworbenen Fertigkeiten aus. Er dankte den Ausbildungsbetrieben für deren Bereitschaft, in die Zukunft des Handwerks zu investieren.

Das Motto für die Projektarbeiten war "Mein Schrein"

Projektleiter Christian Böck erläuterte die Wahl des Mottos „Mein Schrein“. Es ging der Frage nach, was ein Schrein sein kann und lieferte als Antwort „… ein Schrank oder eine Truhe … zur Aufbewahrung von Kleinodien, Schmuck und so weiter“. Zu beachten hatten die zukünftigen Schreinerinnen und Schreiner jeweils, dass die Werkstücke in ihrer Dimension nicht über die maximale Größe von 60 Litern hinaus geplant werden durften. Daneben musste überwiegend mit massivem Holz gefertigt werden, das mit klassischen handwerklichen Methoden wie etwa Schwalbenschwanzzinken verbunden wurde. Entstanden sind unter anderem Universalschränkchen, Nachtkästchen und Schreibtisch-Organizer. Die Besucher der Veranstaltung waren vor allem vom „Retro-Fernseher“ inklusive Testbild aus Furnierteilen und einem Drehknopf mit Öffnungsmechanismus begeistert.

Werkzeuge, gestiftet von der Raiffeisenbank, erhielten Johannes Uhl, Wallerstein (1. Preis), Kevin Stark, Fremdingen (2. Preis) und Florian Siewert, Donauwörth (3. Preis). (AZ)

