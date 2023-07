AOK Donau-Ries gibt Badetipps: So vermeidet man Gefahren am See

Im Sommer erfrischen sich viele Menschen in den Badeseen der Region. Doch das kann auch schnell gefährlich werden. So kann man sich laut AOK Donau-Ries schützen.

Sommer, Sonne und ein See zum Abkühlen: Da ist ein Sprung ins kühle Wasser verlockend. Doch das kann richtig gefährlich werden. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat in ihrer Bilanz für das vergangene Jahr in Bayern 69 Badetote verzeichnet, in der aktuellen Badesaison sind bisher bereits 14 Menschen ertrunken (Stand 14. Juli). Wer einige einfache Regeln beachtet, kann den Badespaß jedoch problemlos genießen, wie die AOK Donau-Ries in einer Pressemitteilung schreibt. „Um gefährlichen Badeunfällen vorzubeugen, ist es ratsam, in überwachten Badeseen und Strandabschnitten zu baden“, rät Michael Meyer, Direktor der AOK Donau-Ries. So ist im Ernstfall professionelle Hilfe schnell verfügbar.

Schwimmen im See: Baderegeln beachten und Risiken vermeiden

Gerade in naturbelassenen Gewässern gilt es, besonders achtsam zu sein. Ganz wichtig: Badeverbote immer ernst nehmen und niemals in unbekanntes Gewässer springen – dort können gefährliche Untiefen lauern. Möglicher Müll unter der Wasseroberfläche stellt ebenfalls ein hohes Verletzungsrisiko dar. Schlägt der Kopf auf den Boden oder dem Unrat auf, können lebensgefährliche oder gar tödliche Verletzungen die Folge sein. Auch ist es besser, immer in Ufernähe zu bleiben, sodass man sich im Notfall allein ans Ufer retten könnte.

Grundsätzlich gilt: Wer von hohen Temperaturen sehr erhitzt ist, sollte nicht ins Wasser springen, um sich abzukühlen. Denn springt man nach einem ausgiebigen Sonnenbad direkt in den kalten See, führt das zu einer hohen Belastung des Herzens. Die Adern verengen sich durch den Temperaturschock schlagartig, der Blutdruck steigt stark an. Das kann zu Kreislaufproblemen oder Muskelkrämpfen führen. „Die Bewegungsfähigkeit kann dadurch eingeschränkt werden und es fällt schwer, sich über Wasser zu halten“, warnt Meyer.

AOK Donau-Ries warnt: Bei Gewitter und Regen aus dem Wasser

Dass bei Gewitter Blitze den Schwimmern besonders gefährlich werden können, ist bekannt. Blitze können auch in Seen einschlagen. Im Wasser ist die Schwimmerin oder der Schwimmer dann der höchste Gegenstand. Zudem hat Wasser eine sehr gute Leitfähigkeit. „Und selbst bei einiger Entfernung vom tatsächlichen Blitzeinschlag kann der Strom eine Person verletzen“, so Meyer. Ein indirekter Blitzschlag kann zu Krämpfen, Bewusstlosigkeit oder einem Schock führen.

Doch nicht nur die Blitze sind gefährlich, sondern auch Regen oder Hagel. Schlagen Tropfen auf die Wasseroberfläche, entsteht Gischt. Diese feinen Tröpfchen werden beim Schwimmen eingeatmet. Weil der Körper dann zu wenig Sauerstoff bekommt, kann das zu einer Ohnmacht führen. Aber auch das sogenannte passive Ertrinken ist eine mögliche Folge, denn durch den feinen Tröpfchen-Nebel gelangt Wasser in die Lunge. „Kommt man nicht schnell genug aus dem Wasser, sollte man sich auf den Rücken legen und nach oben atmen“, rät Micheal Meyer. (AZ)

