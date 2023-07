Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries steigt leicht

Die Agentur für Arbeit zieht ein Fazit für den Juni: Die Arbeitslosenquote steigt im Donau-Ries-Kreis - die Aktivität am Ausbildungsmarkt läuft auf Hochtouren.

Im Landkreis Donau-Ries sind aktuell 1654 Menschen arbeitslos gemeldet. Wie die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung bekannt gibt, ist im Juni ist die Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vormonat um 40 Personen gestiegen. "Trotz einer weiter herausfordernden wirtschaftlichen Situation, welche die Unternehmen zu bewältigen haben, zeigt sich der Arbeitsmarkt in unserer Region sehr robust und die Betriebe suchen weiterhin in einem hohen Maß nach Arbeitskräften", berichtet Norbert Gehring, stellvertretender Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Donauwörth

"Die Arbeitslosenquote beträgt 2,1 Prozent, im Mai waren es noch 2,0 Prozent", sagt Gering. "Im Juni vor einem Jahr lag sie noch bei 1,8 Prozent." Seit Juni 2022 werden die geflüchteten Menschen aus der Ukraine in der Arbeitslosenstatistik erfasst. "Hier fand die Übernahme in die Jobcenter statt. Damals wurde dieser Personenkreis auch erstmals in der Arbeitslosenstatistik ausgewiesen." Auch das sei der Grund, dass die Zunahme der Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum Vorjahresmonat nun nicht mehr so drastisch ausfalle wie in den vergangenen Monaten, erklärt Gehring.

Arbeitslosenquote im Landkreis Donau-Ries liegt bei 2,1 Prozent

Im Bereich der Arbeitsagentur sind laut Agentur für Arbeit aktuell 722 Personen im Bürgergeld gemeldet. Mehr als die Hälfte aller Arbeitslosen werden im Jobcenter betreut. Vor der Erfassung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine im Mai 2022 waren etwa zwei Drittel der Arbeitslosen noch im Bereich des Arbeitslosengeldes gemeldet. Von den 932 Personen im zweiten Sozialgesetzbuch haben 289 die ukrainische Staatsangehörigkeit. "Das bedeutet, dass die Zahl der arbeitslos gemeldeten Personen aus der Ukraine weiterhin zunimmt", sagt Gehring. Zum Teil sei dies darauf zurückzuführen, dass inzwischen die ersten Integrationskurse enden würden und diese Personen nun mit entsprechenden Deutschkenntnissen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. "Es gibt auch nach wie vor noch neue Meldungen von aktuell geflüchteten Menschen aus der Ukraine", so Gehring.

Von den Arbeitgebern wurden 262 neue Arbeitsstellen gemeldet, 38 mehr als im Mai. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Donau-Ries derzeit 1645 freie Arbeitsstellen gemeldet, 28 mehr als im Vormonat.

Jedem Ausbildungssuchenden stehen 4,9 freie Stellen zur Verfügung

Die Aktivitäten am regionalen Ausbildungsmarkt laufen, laut Angaben der Agentur für Arbeit, unvermindert auf Hochtouren. Seit Beginn des Berichtsjahres am 1. Oktober 2022 meldeten sich 783 Bewerber und Bewerberinnen, die eine Berufsausbildung anstreben. Von den Betrieben wurden im gleichen Zeitraum 1469 offene Ausbildungsstellen gemeldet.

Im Juni standen 160 bisher unversorgte Ausbildungssuchende insgesamt 783 unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Rein rechnerisch entfallen damit auf einen Ausbildungssuchenden 4,9 Lehrstellen. "Die Unternehmen in unserem Agenturbezirk setzen auf Ausbildung – darüber sind wir sehr dankbar", erklärt Norbert Gehring. "Auch für Schülerinnen und Schüler, die Gymnasien oder Fachoberschulen besuchen, lohnt es sich, über eine Ausbildung als Start ins Berufsleben nachzudenken." (AZ)