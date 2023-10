Arbeitslosigkeit im Kreis Donau-Ries sinkt im September

Mit dem Ende der Ferienzeit ist die Arbeitslosigkeit in der Region gesunken. Das hat verschiedene Gründe, wie die Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet.

Mit dem Ende der Ferienzeit sank im Landkreis Donau-Ries die Arbeitslosigkeit. Im September waren 1839 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 134 Personen oder 6,8 Prozent weniger. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,3 Prozent und liegt damit um 0,1 Prozentpunkte niedriger als vor einem Monat und 0,1 Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

„Ein Rückgang der Arbeitslosigkeit ist im September üblich. Von diesem Effekt profitierten insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene, die eine Ausbildung oder eine Anschlussbeschäftigung aufnehmen konnten. So waren im Berichtsmonat 82 oder 24,8 Prozent weniger unter 25-Jährige arbeitslos als im August. Für den Oktober erwarten wir eine Fortsetzung der Entwicklung“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Auch bei den durch die Betriebe gemeldeten Arbeitsstellen ist ein Rückgang zu erkennen. „Mit rund 1700 Stellen ist das Niveau des Stellenbestandes immer noch sehr hoch“, erläutert Paul. „Jedoch ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im März 2023 erneut um 563 (+0,9 Prozent) Personen höher gewesen als im Vorjahresquartal.“

Arbeitslosigkeit sinkt im Kreis Donau-Ries im Vergleich

Von den insgesamt 1839 Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur (Rechtskreis SGB III) aktuell 873 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 120 oder 12,1 Prozent weniger als im Vormonat und 57 oder 7,0 Prozent mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter Donau-Ries (Rechtskreis SGB II) sind derzeit 966 arbeitslose Personen gemeldet. Das sind 14 oder 1,4 Prozent weniger als vor einem Monat und 30 oder 3,2 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Auch Geflüchtete aus der Ukraine werden durch die regionalen Jobcenter betreut. Insgesamt waren im Kreis Donau-Ries 707 (plus 18 zum Vormonat, plus 192 zum Vorjahr) erwerbsfähige Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit gemeldet. Davon waren 319 (plus 2 zum Vormonat, plus 18 zum Vorjahr) arbeitslos.

Im September haben sich 579 Personen arbeitslos gemeldet. Davon kamen 254 aus einer Beschäftigung, 158 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 705 die Arbeitslosigkeit beenden. 247 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, 249 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Gemeldete Arbeitsstellen: Entwicklung ist positiv

Von den Arbeitgebern wurden im September 233 neue Arbeitsstellen gemeldet, 5 mehr als im August. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1691 freie Arbeitsplätze gemeldet. „Erfreulich ist die Entwicklung der Beschäftigung in unserer Region. Gegenüber dem Vorjahresquartal stieg die Anzahl um 563 oder 0,9 Prozent“, informiert Paul. Der Beschäftigungsanstieg erfolgte ausschließlich über die Einstellung von ausländischen Arbeitskräften. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Anzahl dieses Personenkreises um 598 auf 9347. (AZ)