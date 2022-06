Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries steigt leicht

Plus Es gibt mehr Arbeitslose als noch im Mai im Kreis Donau-Ries. Das hat einen speziellen Grund, wie die Arbeitsagentur Donauwörth berichtet.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im Juni leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote beträgt 1,8 Prozent; im Mai lag sie bei 1,5 Prozent und vor einem Jahr bei 2,0 Prozent. Derzeit sind 1464 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 253 mehr als vor einem Monat und 160 weniger als vor einem Jahr.