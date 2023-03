Arbeitslosigkeit steigt leicht an im Kreis Donau-Ries

Der Arbeitsmarkt ist stabil – dennoch sind die Erwerbslosenzahlen leicht gestiegen, wie die Arbeitsagentur Donauwörth meldet. Das hat einen besonderen Grund.

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Donau-Ries ist im Februar leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt – wie schon im Januar – bei 2,3 Prozent. Aktuell seien 1863 Menschen im Kreis arbeitslos gemeldet – das seien 40 mehr als vor einem Monat, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Insgesamt sei die Lage auf dem Arbeitsmarkt "stabil", so Paul. Im Vergleich zum Februar 2022 sind allerdings 281 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einer Steigerung von 17,8 Prozent. Die Hauptursache hierfür liegt laut Arbeitsagentur im Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine. Aktuell befinden sich noch viele Ukrainerinnen und Ukrainer in Integrationskursen, um unter anderem Deutsch zu lernen. Einige haben aber auch gleich eine Arbeit gefunden. Das belegen die deutlich gestiegenen Beschäftigtenzahlen der Personen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Landkreis Donau-Ries deutlich zugelegt

Im Januar haben sich 696 Personen arbeitslos gemeldet, davon kamen 221 aus einer Beschäftigung und 194 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 657 die Arbeitslosigkeit beenden, 219 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, und 195 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften hat im Februar indessen wieder deutlich zugelegt. Von den Arbeitgebern wurden 392 neue Arbeitsstellen gemeldet, 149 mehr als im Januar und 83 mehr als vor einem Jahr. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind im Landkreis Donau-Ries derzeit 1665 freie Arbeitsstellen (17 weniger als vor einem Monat und 24 mehr als im Vorjahr). Für 1126 Stellen werden Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen in Vollzeit und für 221 in Teilzeit gesucht. Bei 318 Stellen ist eine Beschäftigung in Vollzeit oder Teilzeit möglich. Von den Personaldienstleistern sind rund 23 Prozent der offenen Stellen gemeldet.

Facharbeiter werden händeringend in Nordschwaben gesucht

Von den gemeldeten offenen Stellen waren 62 Prozent auf Facharbeiterniveau, 21 Prozent für Spezialisten/Experten und 17 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben. Dies zeigt laut Agentur deutlich, welch hohen Arbeitskräftebedarf Unternehmen besonders auf der Qualifikationsebene von Facharbeiterinnen und Facharbeitern haben – das ist die Berufsebene, die normalerweise mit einer abgeschlossenen Ausbildung erreicht wird. Dies berge viele Chancen für arbeitssuchende und arbeitslose Personen: Liege bei ihnen eine geringe oder beruflich nicht mehr verwertbare Qualifikation vor, sei der Zeitpunkt günstig, eine Weiterbildung oder sogar Umschulung ins Auge zu fassen. (AZ)

