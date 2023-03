Früher war nicht alles besser: Möritz zieht nach 40 Jahren beim Arbeitsamt Bilanz

Plus Ein Urgestein der Arbeitsagentur Donauwörth sagt nach 40 Jahren "Servus". Werner Möritz blickt zurück auf ständige Veränderungen in der schwäbischen Wirtschaft.

Früher war alles besser. Allzu oft drängt sich diese Nostalgie auf - doch nicht immer entspricht sie der Wahrheit. Als Werner Möritz vor 40 Jahren im Arbeitsamt in Donauwörth in den Beruf startete, da war die Lage bei Weitem prekärer in der Region als heute. Der operative Geschäftsführer der Agentur für Arbeit in der Zirgesheimer Straße hatte viel zu berichten aus vier Jahrzehnten Arbeitsmarkt-Beobachtung und -Analyse. Er sagte am Dienstagnachmittag im Rahmen einer Feierstunde "Auf Wiedersehen". Zugleich wurde sein Nachfolger begrüßt. Wie Möritz ist auch er im Kreis Donau-Ries verwurzelt.

Heute und damals - das wirkt im Falle der wirtschaftlichen Entwicklung Schwabens wie der Unterschied von Tag und Nacht. Möritz stellte in einer fakten- und zahlenbasierten Präsentation dar, dass es zu Beginn der 1980er-Jahre "ganz normal" war, zehn Prozent Arbeitslosigkeit im Winter zu haben. Zum Vergleich: Heute sind es meist, je nach Landkreis, zwischen 1,5 und 2,5 Prozent. Kurzarbeit war lange Zeit ein Fremdwort, die Arbeitnehmer - allen voran im Baugewerbe - seien in der kalten Jahreszeit in großer Zahl frei- und später wieder eingestellt worden.

Es gab einen Niedergang ganzer Branchen in Schwaben

Dazu sei der Niedergang ganzer Branchen gekommen, etwa jener der Textilindustrie in der Region; ob Strenesse oder Triumph, kein Unternehmen lasse noch hier fertigen - "2500 Jobs sind dadurch weggefallen". Dazu sei in den 1990er-Jahren nach der politischen Wende in Europa der Wegfall zahlreicher Arbeitsstellen bei den damals noch zahlreichen militärischen Einrichtungen gekommen. Exemplarisch nannte Möritz die amerikanischen Wiley Barracks in Neu-Ulm und später die Auflösung des Bundeswehr-Fliegerhorsts in Leipheim.

Doch der scheidende operative Geschäftsführer betonte in diesem Zusammenhang die enorme Dynamik und Veränderung des Arbeitsmarktes. Letztlich seien mittel- und langfristig mitunter große Erfolgsgeschichten aus den Schließungen geworden, zumindest strukturell: So konnte sich auf dem ehemaligen US-Areal die Hochschule Neu-Ulm entwickeln, auf dem Fliegerhorst das "Areal Pro"; auf dem Gelände eines Munitionsdepots steht heute zudem das Günzburger Legoland, in Donauwörth ist dort, wo einst die Standortverwaltung der Bundeswehr war, das Donauforum mit vielen sozialen Einrichtungen entstanden.

Immer wieder, so sekundierte Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, die für die Kreise Neu-Ulm, Günzburg, Dillingen und Donau-Ries zuständig ist, habe sich der Arbeitsmarkt erholt - zuletzt im Falle des Antennenherstellers Kathrein in Nördlingen sogar binnen Rekordzeit. Nach nur einem Jahr seien sämtliche entlassene Mitarbeitende wieder in Arbeit gewesen. Auch künftig müsse die Arbeitsagentur mit ständigen Veränderungen umgehen.

Die stärkste Veränderung innerhalb einer Firma fand in Donauwörth statt

Auch die stärkste Veränderung sei ein Erfolg geworden: die Entwicklung des Waggonbauers WMD über den Hubschrauberbauer MBB hin zu Airbus Helicopters in Donauwörth mit aktuell fast 7000 Arbeitnehmern. Zudem sei das Wachstum bei den Mittelständlern in der Region immens gewesen in den vergangenen 20 Jahren. Die Zahl der Beschäftigten im Agenturbezirk wuchs zwischen 1983 und 2023 von 150.000 auf 222.000.

Für die kommenden Jahre gebe es, wie Möritz und Paul erörterten, einige "Herausforderungen" - an erster Stelle sei hierzu der Fachkräftemangel genannt, zumal die Generation der Babyboomer in gut fünf Jahren wohl in Gänze im Ruhestand sein wird. Daneben müsse die Konkurrenzfähigkeit des Standorts Schwaben gewahrt werden, Stichworte: Energiepreise, Breitband und Flächen. Auch das "ausländische Potenzial" müsse integriert werden, zudem "inländische Potenziale" besser genutzt. Berufliche Weiterbildung und neue Arbeitsmodelle (etwa Homework, flexible Zeiten) seien wesentlich stärker zu berücksichtigen.

Möritz' Nachfolger kommt aus Fünfstetten

Will heißen: Es gibt auch für Werner Möritz' Nachfolger viel zu tun. Der heißt Norbert Gehring und kommt aus Fünfstetten, ist also ein waschechter Donau-Rieser. Gehring begann 2001 seine Laufbahn in der Donauwörther Arbeitsagentur. Er möchte die "Beratung auf Augenhöhe" mit den Menschen weiter vorantreiben. Möritz indes zitierte nach 40 Jahren in der Agentur Wolfgang Schäuble: "Jetz' isch over." Er habe "Spitzenleistungen" abgeliefert, würdigte Jürgen Traut, Geschäftsführer Interner Service der Agentur, Möritz' Wirken. Landrat Stefan Rößle indes lobte in der Feierstunde, bei der der Veranstaltungssaal der Agentur voll besetzt war, die gute Kooperation der Institutionen Landkreis und Arbeitsagentur - die man immer wieder unter Beweis stellen konnte. Zuletzt bei der Flüchtlingskrise 2015/16, dann bei den Auswirkungen der Corona-Pandemie, nun bei den Konsequenzen des Ukraine-Krieges. Sie bleibt wohl bis auf Weiteres konstanter Teil des Geschäfts: die ständige Veränderung.