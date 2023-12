Arbeitsmarkt im Kreis Donau-Ries ist robust

Die Arbeitslosenquote bleibt auch im November auf dem Niveau der Vormonate. Mehr als 1500 freie Arbeitsstellen wurden der Arbeitsagentur gemeldet.

Die Arbeitslosenquote im Bezirk der Agentur für Arbeit Donauwörth bleibt erneut mit 2,4 Prozent auf dem Niveau vom Oktober wie auch bereits vom September. Im Vorjahr lag die Arbeitslosenquote noch bei 2,1 Prozent. Im November waren 7665 Menschen arbeitslos gemeldet. Dies ist exakt die gleiche Anzahl wie bereits im Oktober.

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth berichtet zur aktuellen Entwicklung: „Der Arbeitsmarkt in unserer Region ist trotz aller Herausforderungen glücklicherweise robust. Die Betriebe haben weiterhin einen hohen Bedarf an Fach- und Arbeitskräften. Allerdings verschieben sich schon seit einigen Jahren durch den Strukturwandel die Bedarfe in den Wirtschaftsbereichen und die Anforderungen in den Berufen ändern sich."

Arbeitslosigkeit im Kreis Donau-Ries bleibt stabil

Aufgrund der bisher milden Witterung sind noch keine Arbeitslosmeldungen von den Außenberufen im Kreis Donau-Ries zu verzeichnen. Im November haben sich 616 Personen im Landkreis arbeitslos gemeldet, davon kamen 261 aus einer Beschäftigung und 117 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. Im Gegenzug konnten 594 die Arbeitslosigkeit beenden, 200 davon nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und 150 begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Von den insgesamt 1862 Arbeitslosen sind bei der Arbeitsagentur (Rechtskreis SGB III) aktuell 811 Personen arbeitslos gemeldet. Das sind 40 oder 5,2 Prozent mehr als im Vormonat und 121 oder 17,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Beim Jobcenter Donau-Ries (Rechtskreis SGB II) sind derzeit 1051 arbeitslose Personen gemeldet. Das sind 19 oder 1,8 Prozent weniger als vor einem Monat und 148 oder 16,4 Prozent mehr als vor einem Jahr.

1684 freie Arbeitsplätze sind im Stellenpool der Arbeitsagentur Donauwörth

Von den Arbeitgebern wurden im November 212 neue Arbeitsstellen gemeldet, 47 weniger als im Oktober. Im Stellenpool der Arbeitsagentur sind derzeit 1684 freie Arbeitsplätze gemeldet. Von den gemeldeten offenen Stellen waren rund 59 Prozent auf Facharbeiterniveau, 22 Prozent für Spezialisten/Experten und 19 Prozent für Helferjobs ausgeschrieben.

Die Top zehn Bereiche, in denen aktuell Personal gesucht wird, sind: Lager, Verkauf, Maschinenbau, Elektrotechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Holz-, Möbel-, Innenausbau, Post- und Zustelldienste, Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik, Büro- und Sekretariat und Berufskraftfahrer (Güterverkehr/LKW). (AZ)