vor 44 Min.

Auf der Suche nach Einbrechern: So lief die große Kontrollaktion der Polizei

Plus Im Donau-Ries-Kreis und andernorts sind am Dienstag viele Polizisten unterwegs. Sie halten auf den Straßen und in Herbergsbetrieben Ausschau nach Straftätern.

Von Wolfgang Widemann

Es war eine böse Überraschung für zwei Familien in Donauwörth. Im Laufe des Oktobers machten sich Einbrecher an ihren Wohnhäusern in der Stadt zu schaffen. Einmal scheiterten die Eindringlinge in der Parkstadt an den vorhandenen Sicherungseinrichtungen, einmal waren sie in der Härpferstraße erfolgreich, erbeuteten Bargeld und verursachten Sachschaden. Auch in Reimlingen gab es im Oktober einen Einbruch - und zwar ins Pfarrbüro. Von Tätern fehlt bislang jede Spur. Weil dies nach wie vor landesweit ein Problem ist, hat die Polizei am Dienstag in mehreren Bundesländern eine große Kontrollaktion gestartet. Deshalb waren auch im Donau-Ries-Kreis viele Beamtinnen und Beamte unterwegs.

Die Schwerpunktkontrolle an diesem Tag ist in der Region durchaus aufwendig und vielschichtig. Beamte der örtlichen Dienststellen sind ebenso aktiv wie Kräfte der Bereitschaftspolizei, des Zolls und der Bundespolizei, die für die Bahnanlagen zuständig ist. Die Polizei kontrolliert an Bundesstraßen über Stunden hinweg Fahrzeuge und deren Insassen. Dies geschieht beispielsweise an der B2 im Monheimer Stadtteil Itzing und an der B16-Lechbrücke bei Rain.

