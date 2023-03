Auf diesen Straßen im Kreis Donau-Ries wird bald gebaut

DON 17, Munningen bis zum Anschluss B 466: Hier soll auf einer Länge von 1300 Metern saniert werden. Auffällig seien hier, so Gerhard Schappin, Fachbereichsleiter für den Tiefbau am Landratsamt, durchgehende Netzrisse "in unterschiedlichen Stärken". Die seien teils so weit fortgeschritten, dass die Struktur des Asphalts weitestgehend zerstört wurde. Ein Verguss der Risse sei nicht mehr möglich. Eine weitere Verschiebung der Maßnahme würde diese Situation "deutlich verschärfen". Es sei dann davon auszugehen, dass sich in den nächsten Jahren die Schäden in die weiteren Asphaltschichten fortsetzen und sich damit ein deutlich höhererfinanzieller Sanierungsaufwand ergeben würde. Die Kosten belaufen sich laut Plan auf etwa 195.000 Euro.