vor 17 Min.

Auf schneereichen Dezemberstart folgt Schmuddelwetter

Plus Wieder gab es keine weißen Weihnachten. Unser Wetterexperte Werner Neudeck erklärt, warum es zum Jahresende viel zu mild war.

Eine Winterwunderlandschaft zu Beginn des Monats Dezember weckte große Erwartungen, doch erneut schwand nach einer Woche die Hoffnung auf einen schönen Wintermonat oder weiße Weihnachten. Der Monat war viel zu warm.

Nach starkem Luftdruckabfall setzte am 1. Dezember ganztägiger Schneefall ein, der sich am nächsten Tag fortsetzte und eine wunderschöne Winterlandschaft bei einer Schneehöhe von 13 Zentimeter hervorzauberte. Damit machte der meteorologische Winteranfang seinem Namen alle Ehre. Dazu strahlte am 3. Dezember nach einer sehr kalten Nacht mit -8,8 Grad bereits ab dem Vormittag die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Die Temperatur erreichte am 4. Dezember frostige -10,2 Grad, wobei einsetzender Eisregen auf den Straßen schwierigste Verhältnisse hervorrief.

