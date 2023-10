Landkreis Donau-Ries

Auf See, im Wald, das war es? Diese Bestattungen sind bei uns erlaubt

Plus Elke A. aus dem Kreis Donau-Ries schildert eine Seebestattung in ihrer Familie. Die meisten Verstorbenen liegen aber auf Friedhöfen begraben - auch, weil fast alles andere verboten ist.

Von Barbara Würmseher

Die kleine Gruppe am Heck des Schiffs ist ganz in Schwarz gekleidet. Der Himmel ist trüb, eine steife Brise weht, Wellen schlagen klatschend an den Rumpf. Vor den Trauernden steht auf einem Tischchen eine mit Blumen geschmückte Urne. Weiße Lilien ranken sich darum, Musik erklingt. Der Kapitän in Uniform spricht Worte des Trostes und trägt während der Andacht seine Kapitänsmütze unter dem linken Arm. "Es war ein sehr würdevoller Moment", so hat Elke A. (Name von der Redaktion geändert) die Atmosphäre in Erinnerung. Die junge Frau aus dem Landkreis und ihre Familie haben für den verstorbenen Angehörigen eine ganz besondere Form des Abschieds gewählt: eine Seebestattung.

Als die Urne an einem Seil in die dunkle Ostsee herabgelassen wird, fließen Tränen. "Da war uns die Endgültigkeit so richtig bewusst", erinnert sich Elke A. Während das Gefäß sofort in die Tiefe sinkt, bleibt der Blumenkranz schwimmend auf der Wasseroberfläche. Die Angehörigen streuen Blütenblätter, derweil der Kapitän das Schiff drei Mal um die Bestattungsstelle kreisen lässt. Die Koordinaten bekommen Elke und ihre Familie später in einer Urkunde. Von der Urne bleibt nichts übrig. Sie löst sich binnen 24 Stunden auf, die Asche verteilt sich im Meer...

