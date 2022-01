Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Nach Flut und Starkregen: Sirenenaufbau offenbar kompliziert

Plus Nach der Flutkatastrophe an der Ahr und dem Starkregen im Kreis Donau-Ries sollten wieder mehr Sirenen installiert werden. Das Prozedere ist kompliziert.

Von Thomas Hilgendorf

Die Bilder des Sommers 2021 waren erschütternd. Besonders in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden ganze Regionen sintflutartig überschwemmt. Den Namen der Stadt Ahrweiler kennt jetzt schier jeder in Deutschland, durch die Zerstörungen erlangte er traurige Berühmtheit. Auch die Region blieb jedoch im Frühjahr und Sommer nicht unberührt von Starkregenereignissen. Und allerorts stellten sich die Menschen die Frage: Wie können Bewohnerinnen und Bewohner in den gefährdeten Gebieten möglichst rasch, effizient - und vor allem: hörbar - gewarnt werden vor jenen Katastrophen? Dabei sollten altbewährte Systeme helfen. Systeme, die es früher in jedem Weiler gab - die aber vor gut dreißig Jahren oftmals als überflüssig demontiert wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

