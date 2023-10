Landkreis Donau-Ries/Augsburg

Mann mit 13-Jähriger intim: Ihm droht eine lange Haftstrafe

Plus In einem Dorf im Donau-Ries-Kreis hat ein 42-Jähriger ein sexuelles Verhältnis mit einem Kind. Nun muss der Angeklagte mit einigen Jahren Gefängnis rechnen.

Von Wolfgang Widemann

Wann genau die verbotene Beziehung begann, ist nicht bekannt. Es muss Anfang 2022 gewesen sein. Die Mutter des Opfers bekam irgendwann mit, dass sich der ledige Arbeiter für ihre Tochter interessiert. Sie stellte ihn deshalb zur Rede. Die ebenso lapidare wie freche Antwort des Mannes: Die Tochter werde ohnehin bald 14 Jahre alt und irgendwann auch 18. Was die Mutter noch nicht wusste: Die Schülerin traf sich mit dem Mann längst in dessen Wohnung in einem Dorf im Donau-Ries-Kreis. Das intime Verhältnis hat für den 42-Jährigen jetzt einschneidende Konsequenzen.

Der kräftige Mann sitzt im Landgericht Augsburg ruhig auf seinem Platz. Er schweigt, zeigt keine großen Regungen und dreht sich nur ab und an zu seinem Pflichtverteidiger Roman Gercek um. Es geht um einiges: Dem Angeklagten droht in dem Prozess eine langjährige Haftstrafe.

