Mann wird mit 13-Jähriger intim: Landgericht verhängt Haftstrafe

Plus Das Landgericht Augsburg verurteilt einen 42-Jährigen aus dem Donau-Ries-Kreis wegen des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Warum die Strafe nicht noch höher ist.

Wenn ein erwachsener Mann mit einer 13-Jährigen intim wird, begeht er unweigerlich ein Verbrechen. Ein solches hat ein 42-Jähriger aus dem Donau-Ries-Kreis im vorigen Jahr begangen. Dafür stand er jetzt wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Landgericht Augsburg. Auch wenn die Jugendkammer mildernde Umstände feststellte, so muss der Täter dennoch lange ins Gefängnis.

Die vierköpfige Kammer unter Vorsitz von Caroline Hillmann geht nach den gesammelten Fakten davon aus, dass sich der Arbeiter und die Schülerin im Januar 2022 kennenlernten. In den folgenden Wochen und Monaten habe es diverse sexuelle Kontakte gegeben. Es begann damit, dass der Mann dem Mädchen unter die Kleidung griff, in seinem Auto mit ihm umherfuhr und es schließlich mit ins Schlafzimmer seiner Wohnung nahm.