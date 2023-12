Aus der zweiten Reihe: Ehrenamtler im Landkreis Donau-Ries

Ein Verein funktioniert nur durch die vielen Ehrenamtlichen, die sich dafür engagieren. Im Gespräch mit sechs Personen aus der zweiten Reihe erzählen sie die Gründe für ihren Einsatz.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In unserer sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor.

Nicolas Friese und Helen Geyer wollten wissen: Warum engagiert sich heutzutage jemand ehrenamtlich? Welche Aufgaben übernehmen sie und was macht ihnen am meisten Spaß? Im Gespräch mit sechs Ehrenamtlichen, die sich in ihren Sportvereinen einbringen, blicken sie auf die Menschen in der "zweiten Reihe". Sie sprechen mit denjenigen, sie sonst selten in der Öffentlichkeit erscheinen, während sie für den Verein aber unabkömmlich sind.

Die Interviewpartnerinnen und -partner sind: