Landkreis Donau-Ries

vor 22 Min.

Ausblick auf 2024: Migration und Finanzen als Spannungsfelder

Plus In einem umfangreichen Rück- und Ausblick beschreibt Landrat Stefan Rößle die Hauptherausforderungen im Kreis Donau-Ries. Allzu einfach dürfte es 2024 kaum werden.

Von Thomas Hilgendorf Artikel anhören Shape

Das Jahr 2023 ist insgesamt wohl kein besseres gewesen als das davor. Das ist erst einmal die ernüchternde Bilanz, global wie regional. Wobei auf der Vor-Ort-Ebene noch vieles milde wirkt im Vergleich zu dem, was andernorts in der Welt scheinbar wieder Gang und Gäbe geworden ist: Konflikte, Kriege, Katastrophen. Doch jene Krisen dieser Zeit machen sich mit leichter Verzögerung auch hier bemerkbar. Das beschrieb Landrat Stefan Rößle recht deutlich in seinem Jahresrückblick vor dem Kreistag am Montag in Donauwörth. Der war zugleich ein Ausblick auf das, was alles kommen könnte im Jahr 2024.

Bereits bevor Landrat Rößle im Großen Sitzungssaal das Wort ergriff, um Bilanz zu ziehen, deutete sich an, wo es seit Kurzem sehr holprig läuft. Beschlossen werden musste eine Satzungsänderung zum Deutschlandticket. Dabei wurden zwei Aspekte offenbar: Die Finanzierung des Tickets sichern Bund und Land zunächst nur bis Ende März zu, was die Umsetzung dieser Förderung, wie Rößle betonte, für den Landkreis etwas komplizierter mache. Klamme Staatskassen und ein Mehr an Bürokratie. Das war der erste Ausblick vor dem Rückblick.

