Landkreis Donau-Ries

vor 50 Min.

Auto rast über Hof eines Autogeschäfts: War es ein Burn-out?

Plus Ein Autofahrer rast auf den Hof eines Autogeschäfts im Landkreis. Die detaillierte Zeugenbeschreibung führt zum Täter. Vor Gericht geht es vor allem um Kies.

Von Friedrich Woerlen

Um Kleinigkeiten kümmert sich der Staatsanwalt nicht, sagten die alten Römer. Leider ist römisches Recht in der Juristenausbildung zum Orchideenfach degeneriert. So kam es, dass ein Vorkommnis vom Juli 2022 im Januar 2023 Inhalt eines Strafbefehls wurde und im Mai 2023 zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Amtsgericht Nördlingen führte.

"Zur Tatzeit", an einem Sommerabend nach Dienstschluss, war der spätere Hauptzeuge in der Werkstatt eines befreundeten Autogeschäfts damit beschäftigt, an seinem Auto herumzuschrauben. Der zur Werkstatt gehörende Hof ist nicht gepflastert, betoniert oder geteert, sondern hat – wenigstens teilweise – einen Kiesbelag, die Beteiligten sprachen von Schotter. Das Werkstatttor war offen. Das Geräusch von prasselndem "Schotter" schreckte den Schrauber auf. Er sprang auf und sah noch das Heck eines Pkw aus dem Hof verschwinden. Als auto-affiner Mensch konnte er mit vielen Details das Erscheinungsbild des Fahrzeugs dem Werkstattbesitzer mitteilen, sodass dieser die Polizei benachrichtigen konnte.

