Bauern im Landkreis: "Wir legen das Land lahm, weil es uns reicht"

Ein Konvoi von Schleppern fährt hupend am Landratsamt in Donauwörth vorbei: Diese Szene gab es vor wenigen Tagen zum dritten Mal in Folge zu sehen.

Plus Die Proteste der Bauern gehen weiter. Im Januar gibt es bundesweit Aktionen, auf die sich die Landwirte im Donau-Ries-Kreis vorbereiten.

Nach außen hin wirkt die Lage derzeit entspannter als noch in der Woche vor Heiligabend, als die Bauern mehrfach mit Parolen, Bannern, Reden und Traktoren lautstark auf die Straße gegangen sind, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Doch der Schein trügt: Es ist lediglich die Ruhe vor dem Sturm. Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig. Landwirte in der ganzen Republik rüsten sich zum Aufstand und auch im Landkreis Donau-Ries herrscht Entschlossenheit, mit weiteren Aktionen gegen die Beschlüsse der Bundesregierung massiv Widerstand zu leisten. Rund 1500 Mitglieder hat die WhatsApp-Gruppe, in der sich die Landwirte aus der Region aktuell über ihr weiteres Vorgehen abstimmen. Dort laufen "die Drähte heiß".

"Wir legen das Land lahm, weil es uns reicht", gibt Karlheinz Götz, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, auf Anfrage unserer Redaktion die kollektive Stimmung derzeit wieder. Er selbst bewirtschaftet mit seiner Frau und seinen fünf Kindern einen Vollerwerbsbetrieb in Birkhausen und ist stolz auf die Landwirtschaft, insbesondere auf die tägliche Arbeit der Bäuerinnen und Bauern im ländlichen Raum.

